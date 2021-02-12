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Маленькая победоносная война. Акценты зрителя на Клубном чемпионате мира

Клубный ЧМ
(4 голосов)

Большая скука от ФИФА

Маленькая победоносная война. Акценты зрителя на Клубном чемпионате мира

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Обычно я это дело не смотрю – уж больно притянута за уши идея. Ладно еще Межконтинентальный кубок, из которого она выросла: сколько существует ФИФА, столько тон в этом виде спорта задают Европа и Южная Америка. Надо думать, 60 лет назад, когда начали разыгрывать данный трофей, это выглядело интересно. Как минимум, первое десятилетие.

В 70-е Европа начала выкаблучиваться: в половине розыгрышей ее представляли не обладатели Кубка европейских чемпионов, а его финалисты. Еще дважды соревнование вообще не состоялось – из-за того что не могли договориться о сроках его проведения. Напомню, что тогда оно состояло из двух матчей: дома и в гостях. И, пожалуй, это было справедливо.

С 1980 по 2004 год обладатель Кубка определялся в одном матче на нейтральном поле – в Японии. Трофей разыгрывался исправно: в первую очередь, потому что у него появился спонсор – компания "Тойота". Именно в этот период мы уже могли наблюдать МК по ТВ. В тех редких случаях, когда его смотрел я, особо увлекательным состязанием он мне не запомнился.

Маленькая победоносная война. Акценты зрителя на Клубном чемпионате мира - изображение 1
2003-й год. "Милан" уступил в матче за Межконтинентальный кубок "Бока Хуниорс"

Можно сказать, что по итогам всех розыгрышей Южная Америка выиграла этот спор у Европы с минимальным счетом 22:21.Однако мы помним, что Старый Свет не всегда был представлен своим чемпионом. Впрочем, главное не это, а то, что по сути своей МК был конкурентным и мог вызывать у болельщиков и любителей футбола законный интерес.

Пришедший на смену МК Клубный чемпионат мира был изначально неинтересен мне именно потому, что в высший свет были приглашены "бедные родственники", которые уже самим своим участием нивелировали уровень турнира.

Представители Северной Америки, Африки, Азии и Океании, как правило, играли роль массовки. А их, в общей сложности, 4 участия в 17 финалах стали лишь тем самым пресловутым исключением, которое подтвердило это правило.

Маленькая победоносная война. Акценты зрителя на Клубном чемпионате мира - изображение 2

Ну а Европа здесь берет реванш у Южной Америки с неприличным счетом 13:4. Причем последний триумфатор из-за океана – бразильский "Коринтинас" - добился этого успеха еще 8 лет назад. И для меня это окончательно определило отношение к данному состязанию. Скучно, девицы!

За последние 15 лет КЧМ для европейских клубов фактически превратился в маленькую победоносную войну. Единственным и все тем же исключением стал "Челси", умудрившийся проиграть тому самому "Коринтиансу". И пусть вас не вводят в заблуждение три случая, в которых в финале понадобились экстра-таймы. Европа безраздельно доминирует в этом турнире.

Элементарно, Ватсон! Европейские клубы уже не то, что снимают сливки с футбола в остальном мире – они выгребают дочиста все, что еще лишь обещает дать благодатные всходы, срезают их, что называется, на корню. И речь не обязательно о топах: возьмите тот же "Шахтер", к примеру – привольно пасущийся на бразильских просторах.

Даже лучшим клубам в "провинциальных" конфедерациях остаются лишь в меру способные (читай: посредственные) игроки да "сбитые летчики". В лучшем случае – почему-либо вдруг не попавшие в агентско-скаутские сети юные дарования, относительно задержавшиеся в развитии. Но стоит им блеснуть чешуей, как очередной мелкоячеистый невод не пропустит их мимо.

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Поэтому ни о какой настоящей конкуренции клубов с периферии (а ею теперь уже являются все части света, кроме Европы), здесь не может быть и речи. Как говорится, априори. Бывают в жизни исключения, но не более того.

И вот на этом безрадостном фоне мы услышали об оптимистических прожектах ФИФА: увеличить количество участников КЧМ сразу до 24. При этом "столичная" Европа получила бы лишь треть путевок на него (вероятно, четвертьфиналисты Лиги чемпионов), а две трети – футбольные "провинции". Представляете, какое незабываемое зрелище нас ожидает?

Фактически, речь идет о изрядно ослабленной ЛЧ. Зачем это нужно ФИФА – тема для отдельного разговора, которая, признаться, меня не интересует. Но я тут подумал: чем Инфантино не шутит, когда зритель спит. А вдруг я таки-отстал от жизни, и КЧМ нынче и впрямь радует глаз, так что джентельменам местов не хватает? Дайте же мне посмотреть на того Ивана Ивановича…

Скажу откровенно, по итогам увиденного сложилось впечатление, что очередное дитя футбольной бюрократии и неуемного стремления к наживе деградировало даже более предыдущих.

Первый полуфинал, в котором единственный мяч был забит с пенальти, был настолько захватывающ, что аз грешный где-то в середине второго тайма благополучно… таки-заснул. Возможно, виной тому чрезмерная усталость после трудового дня, но те, кто досмотрел до конца, уверяли, что потерял я отнюдь не много. Даже несмотря на относительный оживляж в концовке.

Во втором полуфинале преимущество "Баварии" было настолько очевидным для нее же самой, что, поведя в счете на 17-й минуте, дальше она по большей части валяла дурака. Так что даже было непонятно, зачем ей понадобился контрольный выстрел в уже давно не подававшее признаков жизни тело соперника на 86-й минуте.

В финале, на самом деле, превосходство Европы было еще более подавляющим, и крупный счет стал бы логичным его итогом. Но победу "Баварии" парадоксально принес гол, засчитанный лишь после вмешательства ВАР, на 59-й минуте. Вот так, легкой джазовой походкой, как бы нехотя, она и выиграла эту маленькую войну. Что называется, бескровно.

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Но нагляднее всего проиллюстрирует этот с грехом пополам просмотренный мною фарс в трех действиях следующий факт. В течение трех часов игры оба соперника новоявленного Клубного чемпиона мира – египетский "Аль-Ахли" и мексиканский "Тигрес" - оба, вместе взятые, не создали ни одного голевого момента у ворот Нойера. Таки точка.

Такое даже в УПЛ – чрезвычайная редкость. А тут целый чемпионат мира!!! О чем говорить дальше? Ну, разве что о том, что в жертву своему новому детищу (если идея о 24 участниках все же восторжествует) франкенштейны от ФИФА хотят принести Кубок конфедераций – реально живой и зрелищный турнир для сборных, своеобразный пролог к Мундиалю.

Без комментариев. По крайней мере, пристойных.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
12.02.2021 в 22:57
И Мир разлагается и футбол(
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