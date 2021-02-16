Просил ли президент ФИФА судей-женщин не здороваться с шейхом? Скандал в футболе

На церемонии награждения после финала клубного чемпионата мира "Бавария" - "Тигрес" (1:0) медали вручали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани. Двое из награжденных были арбитры-бразильянки Эдина Алвеш Батиста и Нойз Бек. В отличие от всех других участников церемонии девушкам шейх не подал руки.

Дело в том, что ислам запрещает пожимать руку и вообще прикасаться к чужим женщин. Поэтому появились слухи, что президент ФИФА Джанни Инфантино перед тем провел инструктаж и приказал девушкам не здороваться с катарским шейхом.

В ответ Инфантино выступил со специальным заявлением.

Учитывая лживые слухи о том, что я, якобы, сказал девушкам-арбитрам не здороваться с шейхом на церемонии награждения, я бы хотел сделать заявление.

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