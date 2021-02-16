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Просил ли президент ФИФА судей-женщин не здороваться с шейхом? Скандал в футболе
По итогам финала клубного чемпионата мира
skysports
На церемонии награждения после финала клубного чемпионата мира "Бавария" - "Тигрес" (1:0) медали вручали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани. Двое из награжденных были арбитры-бразильянки Эдина Алвеш Батиста и Нойз Бек. В отличие от всех других участников церемонии девушкам шейх не подал руки.
Дело в том, что ислам запрещает пожимать руку и вообще прикасаться к чужим женщин. Поэтому появились слухи, что президент ФИФА Джанни Инфантино перед тем провел инструктаж и приказал девушкам не здороваться с катарским шейхом.
В ответ Инфантино выступил со специальным заявлением.
Учитывая лживые слухи о том, что я, якобы, сказал девушкам-арбитрам не здороваться с шейхом на церемонии награждения, я бы хотел сделать заявление.
Я воспользовался случаем поздравить их с прекрасной работой, которую они выполняли в течение всего турнира. Впервые женщины получили назначения на серьезный мужской турнир, который проходит под эгидой ФИФА, и это стало знаковым моментом для организации.
Как все знают, я - защитник прав женщин, борюсь за то, чтобы всех людей воспринимали как равных. Независимо от пола, расы, национальности, сексуальной ориентации, религии или физических способностей.
В уставе ФИФА прямо сказано, что организация уважает все права человека и работает над их защитой. Тем, кто пытается распространять лживые слухи, должно быть стыдно за свои действия, - сообщает Sky sports.
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