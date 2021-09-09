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Официально: Клубный чемпионат мира будет перенесен из Японии из-за пандемии
И снова здравствуйте
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Клубный чемпионат мира ФИФА 2021 не пройдет в Японии, как должен был, сообщает официальный сайт организации. Страна не готова принимать турнир, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.
"ФИФА благодарит Японскую футбольную ассоциацию за их работу и надеется вернуться в Японию в будущем. Более подробная информация об альтернативном хозяине Клубного чемпионата мира по футболу 2021 года будет объявлена ФИФА позже", – гласит заявление.
Напомним, что в Клубном чемпионате мира принимают участие сильнейшие представителями шести континентальных конфедераций: УЕФА, КОНМЕБОЛ(Южная Америка), КОНКАКАФ( Северная и Центральная Америки), КАФ(Африка), АФК(Азия), ОФК(Океания).
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