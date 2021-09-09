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Официально: Клубный чемпионат мира будет перенесен из Японии из-за пандемии

Клубный ЧМ
(1 голосов)

И снова здравствуйте

Официально: Клубный чемпионат мира будет перенесен из Японии из-за пандемии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Клубный чемпионат мира ФИФА 2021 не пройдет в Японии, как должен был, сообщает официальный сайт организации. Страна не готова принимать турнир, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.

"ФИФА благодарит Японскую футбольную ассоциацию за их работу и надеется вернуться в Японию в будущем. Более подробная информация об альтернативном хозяине Клубного чемпионата мира по футболу 2021 года будет объявлена ​​ФИФА позже", – гласит заявление.

Напомним, что в Клубном чемпионате мира принимают участие сильнейшие представителями шести континентальных конфедераций: УЕФА, КОНМЕБОЛ(Южная Америка), КОНКАКАФ( Северная и Центральная Америки), КАФ(Африка), АФК(Азия), ОФК(Океания).

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В статье: Япония ФИФА Клубный чемпионат мира
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Источник:
fifa.com

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