AP: Стало известно, где и когда пройдет Клубный чемпионат мира

Изначально клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года в Японии. Тем не менее, вместо Страны восходящего солнца турнир примут ОАЭ. Пройдет соревнование не в этом году, а в начале следующего, как сообщает журналист авторитетного агентства Associated Press Роб Харрис в своем Твиттере.

Club World Cup will now be in UAE in early 2022 - featuring Chelsea — Rob Harris (@RobHarris) October 20, 2021

Власти Японии решили отказаться от проведения КЧМ из-за ситуации с коронавирусом.

В турнире ежегодно принимает участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб страны-организатора. Напомним, предыдущий клубный чемпионат мира также был перенесен из-за пандемии, он прошел в феврале, его выиграла "Бавария".