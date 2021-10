AP: Стало известно, где и когда пройдет Клубный чемпионат мира

Изначально клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года в Японии. Тем не менее, вместо Страны восходящего солнца турнир примут ОАЭ. Пройдет соревнование не в этом году, а в начале следующего, как сообщает журналист авторитетного агентства Associated Press Роб Харрис в своем Твиттере.

Club World Cup will now be in UAE in early 2022 - featuring Chelsea