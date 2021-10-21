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Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

AP: Стало известно, где и когда пройдет Клубный чемпионат мира

Клубный ЧМ
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Не в этом году

AP: Стало известно, где и когда пройдет Клубный чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Изначально клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре 2021 года в Японии. Тем не менее, вместо Страны восходящего солнца турнир примут ОАЭ. Пройдет соревнование не в этом году, а в начале следующего, как сообщает журналист авторитетного агентства Associated Press Роб Харрис в своем Твиттере.

Власти Японии решили отказаться от проведения КЧМ из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте такжеОфициально: Клубный чемпионат мира будет перенесен из Японии из-за пандемии

В турнире ежегодно принимает участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб страны-организатора. Напомним, предыдущий клубный чемпионат мира также был перенесен из-за пандемии, он прошел в феврале, его выиграла "Бавария".

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В статье: Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира
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