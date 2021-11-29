Стали известны возможные соперники Челси на клубном Чемпионате мира

ФИФА утвердила дату проведения чемпионата мира среди клубов, а также провела жеребьевку турнира.

"Челси" начнет выступление с полуфинала и может сыграть против саудовского "Аль Хиляль", эмиратской "Аль Джазиры" или новозеландского "Окленд Сити".

"Аль-Джазира" и "Окленд" поборются в первом раунде за выход на "Аль Хиляль".

"Челси", который представит Европу на этом соревновании, ждут переносы матчей АПЛ. На эти даты были запланированы игры "синих" против "Арсенала" и "Брайтона".

Матчи пройдут в в ОАЭ с 3 по 12 февраля 2022 года.