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Стали известны возможные соперники Челси на клубном Чемпионате мира

Клубный ЧМ
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Турнир пройдет с 3 по 12 февраля в Эмиратах

Стали известны возможные соперники Челси на клубном Чемпионате мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА утвердила дату проведения чемпионата мира среди клубов, а также провела жеребьевку турнира.

"Челси" начнет выступление с полуфинала и может сыграть против саудовского "Аль Хиляль", эмиратской "Аль Джазиры" или новозеландского "Окленд Сити".

"Аль-Джазира" и "Окленд" поборются в первом раунде за выход на "Аль Хиляль".

"Челси", который представит Европу на этом соревновании, ждут переносы матчей АПЛ. На эти даты были запланированы игры "синих" против "Арсенала" и "Брайтона".

Матчи пройдут в в ОАЭ с 3 по 12 февраля 2022 года.

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В статье: Челси (Лондон) Аль-Джазира (ОАЭ) Клубный чемпионат мира Окленд Сити Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
fifa.com

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