Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Ахли обыгрывает Монтеррей в четвертьфинале Клубного чемпионата мира
В полуфинале ждет Палмейрас
Фото: Reuters
Египетский "Аль-Ахли" обыграл мексиканский "Монтеррей" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира со счетом 1:0. Гол забил Мохамед Хани.
За "Аль-Ахли" выступают такие игроки как Перси Тау (в аренде из "Брайтона") и Мохамед Эль Шенави (голкипер сборной Египта). За "Монтеррей" играют Эктор Морено (экс-игрок "Ромы", "Реала Сосьедад" и "ПСВ"), Матиас Краневиттер (экс-"Атлетико Мадрид", "Севилья", "Зенит") и Винсент Янссен (экс-"Тоттенхэм Хотспур", "Фейеноорд", "АЗ").
"Аль-Ахли" учувствует в соревновании на правах команды-победителя Лиги Чемпионов КАФ прошлого сезона. "Монтеррей" - победителя Лиги Чемпионов КОНКАКАФ.
В полуфинале турнира "Аль-Ахли" ждет обладатель Копа Либертадорес 2021 года – "Палмейрас". В соревновании также участвуют "Челси", "Аль-Джазира" и "Аль-Хиляль".
Популярное сейчас
- Арендованный в Динамо нападающий дебютировал в Сегунде против команды другого арендованного динамовца
- Олимпиада 2022. Украинские фигуристы досрочно завершили выступление в командных соревнованиях
- Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
- Игроки Челси – первопроходцы. На КЧМ автоматически определять офсайд будет робот-арбитр
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО