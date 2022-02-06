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Стало известно, с кем сыграет Челси в полуфинале клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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Аль-Хиляль обыграл Аль-Джазиру

Стало известно, с кем сыграет Челси в полуфинале клубного ЧМ

Фото: Tehran Times

UA-Футбол
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Победитель Лиги Чемпионов АФК "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Джазиру", чемпиона ОАЭ прошлого сезона, в четвертьфинале Клубного чемпионата мира со счетом 6:1. Голы забили Одион Игало, Матеуш Перейра, Мохамед Канно, Салем Аль-Доусари, Мусса Марега, Андрэ Карильйо и Абдулай Диаби.

Матеуш Перейра и Одион Игало – европейские звезды, игравшие в АПЛ еще в прошлом сезоне. Первый – за "Вест Бромвич Альбион", второй – за "Манчестер Юнайтед". К примеру, на счету Матеуша – 11 голов и 6 ассистов в 33 матчах лиги в прошлом сезоне. С ними за "Аль-Хиляль" выступает также экс-звезда "Порту" Мусса Марега, отыгравший за драконов 190 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 33 ассиста.

В составе соперников выступают Жоао Виктор и Абдулай Диаби, тоже имеющие опыт игры в европейских топ-чемпионатах. Виктор играл за "Вольфсбург" в Бундеслиге, а Диаби за "Лилль" в Лиге 1.

В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" ждет лондонский "Челси". Матч пройдет 9 февраля в Абу-Даби. В другом полуфинале сыграют "Палмейрас" и "Аль-Ахли".

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В статье: Аль-Джазира (ОАЭ) Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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