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Монтеррей занял 5 место на Клубном чемпионате мира
Постепенно определяются призёры КЧМ
Фото: twitter.com/LigaBBVAMX / Автор: неизвестен
Мексиканский "Монтеррей" обыграл в матче за 5 место в рамках Клубного чемпионата мира "Аль-Джазиру" из ОАЭ (3:1).
"Монтеррей" – "Аль-Джазира"
Голы: Зайед Султан (4'), Рохелио Фунес Мори (11'), Сесар Монтес (25') – Бруно (90+1')
Напомним, что на турнире ещё предстоит сыграть второй полуфинал "Аль-Хиляль" – "Челси", матч за 3 место между "Аль-Ахли" и проигравшим во втором полуфинале, а также финал между "Палмейрас" и победителем второго полуфинала.
Fifth place at the #ClubWC goes to @Rayados pic.twitter.com/uW38prIzwI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2022
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