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Монтеррей занял 5 место на Клубном чемпионате мира

Клубный ЧМ
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Постепенно определяются призёры КЧМ

Монтеррей занял 5 место на Клубном чемпионате мира

Фото: twitter.com/LigaBBVAMX / Автор: неизвестен

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Мексиканский "Монтеррей" обыграл в матче за 5 место в рамках Клубного чемпионата мира "Аль-Джазиру" из ОАЭ (3:1).

"Монтеррей" – "Аль-Джазира"

Голы: Зайед Султан (4'), Рохелио Фунес Мори (11'), Сесар Монтес (25') – Бруно (90+1')

Напомним, что на турнире ещё предстоит сыграть второй полуфинал "Аль-Хиляль" – "Челси", матч за 3 место между "Аль-Ахли" и проигравшим во втором полуфинале, а также финал между "Палмейрас" и победителем второго полуфинала.

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В статье: Монтеррей Аль-Джазира (ОАЭ) Клубный чемпионат мира
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