Монтеррей занял 5 место на Клубном чемпионате мира

Мексиканский "Монтеррей" обыграл в матче за 5 место в рамках Клубного чемпионата мира "Аль-Джазиру" из ОАЭ (3:1).

"Монтеррей" – "Аль-Джазира"

Голы: Зайед Султан (4'), Рохелио Фунес Мори (11'), Сесар Монтес (25') – Бруно (90+1')

Напомним, что на турнире ещё предстоит сыграть второй полуфинал "Аль-Хиляль" – "Челси", матч за 3 место между "Аль-Ахли" и проигравшим во втором полуфинале, а также финал между "Палмейрас" и победителем второго полуфинала.

Fifth place at the #ClubWC goes to @Rayados pic.twitter.com/uW38prIzwI