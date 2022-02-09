Челси минимально обыграл Аль-Хиляль и вышел в финал Клубного ЧМ

В сегодняшнем поединке полуфинала Клубного чемпионата встретились команды совсем разных уровней. Однако, счет на табло не отражает существенное превосходство лондонского клуба. Давайте же разберемся, каким был этот матч, и отражает ли конечный результат все события на поле.

Как известно, "Челси" является единственным европейским клубом с 2006 года, который проигрывал в финале КЧМ. Хоть и встреча сегодня была только полуфинальная, "синие" постарались вложить все силы в позитивный исход. С первых минут подопечные Тухеля ожидаемо атаковали. Уже на 10-й минуте клуб начал находить первые шансы. Тогда Зиеш воспользовался провалом соперника на правом фланге, сместился левее и пробил в девятку, но чуть-чуть не попал в створ. Голкипер в этот момент просто смотрел футбол. Несколькими минутами позже шанс был у Лукаку: Аспиликуэта с правого фланга вырезал идеальную передачу на ближнюю штангу, где защитник хозяев упустил Ромелу, но тот умудрился не попасть ногой по мячу, находясь во вратарской.

Ближе к середине первого тайма атаки "Челси" стали всё опаснее. Защита соперника не успевала ни блокировать короткие пасы, ни перехватывать диагонали. Такие ошибки привели к тому, что на 32-й минуте забитым мячом отличился Лукаку. Подача с левого фланга последовала в центр штрафной площадки, но перелетела форварда. Однако, аль-Булеахи решил "помочь" Челси и сбросил игровой снаряд головой прямо в ноги бельгийскому нападающему. Ромелу не промахнулся с расстояния полутора метров.

В заключительные минуты первой половины встречи "Аль-Хиляль" несколько раз попытался выйти на половину поля соперника, но ни Силва, ни Аспиликуэта не позволили создать что-то опасное. В целом, первая 45-минутка осталась полностью за "Челси", но было достаточно много моментов, когда банально подводила точность паса или реализация.

Второй тайм началася так же, как и первый - с доминации "синих". НА 48-й минуте Кай Хаверц легко прорвался в чужую штрафную по левому краю и перебросил мяч через аль-Майюфа, но попал в ближнюю штангу. От нее снаряд ушел назад в поле. Очень разочарованным после этого выглядел немец, потому что второй гол мог бы уже тогда снять много вопросов.

Только ближе к 70-й минуте опасность создали саудиты: Муса Марега выбежал один на один с Кепой по правому краю после паса Перейры. Форвард попытался перебросить вратаря, но испанец сумел отбить игровой снаряд в сторону. Немного позже Матеус Перейра из-за пределов штрафной резко пробил в левый угол, и Кепа только провел взглядом мяч. Если бы вингер пробил точнее, не спас бы здесь голкипер.

До конца матча "Аль-Хиляль" имел еще несколько моментов, но сравнять счет так и не удалось. Свисток судьи на 90+3-й минуте подтвердил, что именно "Челси" станет финалистом Клубного чемпионата Мира, где в субботу сыграет с "Палмейрасом". К слову, сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию этого поединка.

Аль-Хиляль - Челси 0:1

Гол: Лукаку 32

Аль-Хиляль: Абдуллах аль-Майюф, Мухаммед аль-Брейк, Чан Хён Су, Али аль-Булеахи, Яссир аль-Шахрани, Густаво Куэльяр, Мухаммед Канно, Салем аль-Досари, Матеус Перейра, Муса Марега, Одион Игало.

Челси: Кепа, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Ромелу Лукаку.

Предупреждения: Куэльяр 6, аль-Булайхи 84 - Ковачич 81