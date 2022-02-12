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Челси - Палмейрас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала КЧМ

Клубный ЧМ
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Челси - Палмейрас: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.02.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Челси - Палмейрас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала КЧМ

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В 2012-м "Челси" уже играл в финале клубного чемпионата мира, однако тогда войти в историю не удалось. Скорее, вляпались в историю, ведь "синие" стали единственным представителем Европейского континента за последнее время, кто не смог взять этот трофей. И вот вторая попытка переписать историю и закрыть свой гештальт. В этот раз "Челси" будет противостоять "Палмейрасу", который является сильнейшей командой Южной Америки. Томас Тухель готов, но готовы ли его подопечные?

Узнаем в субботу, 12-го февраля 2022-го, в 18:30. Смотрите прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости в плеере ниже.

Клубный чемпионат Мира, финал

12.02.2022, 18:30, Мохаммед бин Зайед Стэдиум (Абу-Даби)

Судья: Крис Бит (Австрия)

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию матча

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В статье: Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира
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