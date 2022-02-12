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Третье место на Клубном чемпионате мира занял Аль-Ахли

Клубный ЧМ
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Разгромили соперника уже в первом тайме

Третье место на Клубном чемпионате мира занял Аль-Ахли

Фото: Africa Top Sports

UA-Футбол
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Лучший клуб Африки прошлого сезона, египетский "Аль-Ахли", обыграл лучший клуб Азии, саудовский "Аль-Хиляль", в матче за третье место на Клубном чемпионате мира со счетом 4:0. В полуфинале бронзовый призер турнира проиграл бразильскому "Палмейрасу", а "Аль-Хиляль" был обыгран "Челси". До этого оба клуба одержали победы в четвертьфинальных матчах: "Аль-Ахли" прошел мексиканский "Монтеррей", а саудовская команда – "Аль-Джазиру" из ОАЭ.

"Аль-Хиляль" пропустил уже в самом начале первого тайма – на 8 минуте. Далее одна из главных звезд команды – бразильский вингер Матеуш Перейра – был удален с поля. Красную карточку дали за агрессивную игру. На 17 минуте "Аль-Ахли" удвоил преимущество в счете, второй гол в матче забил Яссер Ибрагим. Через 10 минут у "Аль-Хиляля" удалился второй полевой игрок – Мохамед Канно, команда осталась вдевятером. За пять минут до конца тайма египетский клуб забил свой третий гол. 3:0 после первой половины игры.

Во втором тайме "Аль-Ахли" продолжил доминировать над малочисленным соперником, забив гол на 64 минуте. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу египетской команды.

Финал Клубного чемпионата мира пройдет сегодня, в 18:30 по киевскому времени. В матче сыграют "Челси" и "Палмейрас".

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В статье: Аль-Ахли (Египет) Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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