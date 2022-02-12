Челси побеждает Палмейрас в финале Клубного ЧМ благодаря пенальти в добавленное время

Не секрет, что многие болельщики были уверены в победе "Челси" в основное время и ждали далеко не один гол в исполнеии лондонцев. Однако, случилось немного не так. "Палмейрас" показал, что не собирается здаваться даже при значительном превосходстве соперника.

Первый тайм совершенно прогнозировано начался с контроля игры от подопечных Тухеля. Однако, в начальные минуты английский клуб решил не форсировать события и медленно прощупывать почву. Таким образом, только на 14-й минуте Хадсон-Одои с левого фланга выполнил навес на дальнюю штангу, где Аспиликуэта опередил соперника, но не сумел добраться до мяча в пределах поля. Этот полумомент стал первой опасностью, но его вряд ли можно назвать голевым.

В последующие минуты лондонцы начали выстраивать свою игру и создали сразу несколько опасных моментов. Лукаку принял мяч в чужой штрафной, стоя спиной к воротам, после чего откатил чуть назад под удар Канте. Тот в касание пробил в ближайшего защитника. Затем была возможность уже у Хаверца: немец из-за пределов штрафной решил выстрелить по воротам, метя в дальний угол, но в створ не попал.

После этого "Палмейрас" начал понемногу входить в игру и прощупывать слабые стороны соперника. Отличная передача последовала на левый край штрафного, откуда Дуду бил в дальний угол, но слегка зацепил газон. Из-за этого мяч пошел мимо цели - момент был исчерпан. Такие решительные действия бразильцев не могли остаться без адекватного ответа "Челси", и он последовал уже с началом второй 45-минутки.

Вторая половина встречи началась с владения мячом и полного контроля игры в исполнении англичан. Это привело к тому, что уже на 55-й минуте команде Тухеля удалось открыть счет. Хадсон-Одои классно прошел по левому флангу и подал в штрафную площадку, где трое защитников "Палмейраса" не сумели удержать Лукаку. Бельгиец высоко выпригнул и переправил головой мяч в сетку. Голкипер не имел ни единого шанса в этом моменте. Почти сразу после первого гола был еще один классный момент у лондонцев. Кристиан Пулишич сместился с правого фланга в центр и из-за пределов штрафной выстрелил в дальний угол. Немного не попал в створ американец.

Возможно, счет на табло остался бы без изменений, но уже на 62-й минуте Тиаго Силва сыграл рукой в своей штрафной площади. Арбитр посмотрел ВАР и назначил пенальти, который без проблем реализировал "Палмейрас". Вейга взял большую паузу перед ударом, а потом разбежался и пробил в нижний правый угол. Менди при этом завалился влево.

С этого момента и до конца основного времени оба клуба не создали почти ничего. Можно отметить лишь опаснось от Пулишича, который нанес удар в нескольких сантиметрах от левой стойки после того, как Лукаку обыгрался с Канте возле пределов штрафной. Таким образом, игра перешла в экстра-тайм.

Было видно, что обе команды играют на пределе возможностей - футболисты на поле были совершенно уставшие. Это привело к тому, что на 115-й минуте защитник "Палмейраса" Луан по неосторожности сыграл в штрафной рукой. Как и в моменте с первым пенальти, арбитр назначил его после помощи ВАР. Кай Хаверц при этом исполнил удар с точки очень качественно: немец развел вратаря и мяч по разным углам, вырвав для своего клуба победу.

В целом, "Палмейрас" показал очень даже высококлассный футбол. Однако, "Челси" был просто на класс выше. Несмотря на многие ошибки, допущенные лондонцами, им удалось достить желаемого результата без серии пенальти. Что же, остается лишь поздравить подопечных Тухеля с заслуженной победой и еще одним трофеем!

Челси – Палмейрас 2:1 (доп. вр.)

Голы: Лукаку 55, Хаверц 117 - Вейга 64

Челси: Менди, Силва, Кирстенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Маунт, Лукаку, Хаверц.

Палмейрас: Вевертон, Дуду, Роша, Рафаэль, Рони, Жуан, Скарпа, Гомес, Пикерес, Вейга, Данило.

Предупреждения: Хаверц 117 - Уэсли 105, Луан 115, Атуэста 116, Феррейра 120

Удаление: Луан 120+4