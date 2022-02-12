Европейский клуб в 9 раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

Победа "Челси" в финале Клубного чемпионата мира над "Палмейрасом" стала 9 золотом подряд для европейских команд в этом турнире. Серия была бы еще длиннее – 15 побед подряд – если бы в 2012 году именно лондонцы не проиграли другому бразильскому клубу: "Коринтиансу".

Для английских клубов это всего лишь третья победа в соревновании, основанном в 2000 году. Победить европейцев на Клубном чемпионате мира ранее удавалось только клубам из Бразилии – "Коринтианс", "Сан Паулу" и "Интернасьональ" добыли 4 золотых медали. Страна с рекордным количеством побед – Испания, у местных клубов 7 побед в турнире. Во всех остальных случаях побеждали итальянские клубы (2 золота), немецкие клубы (2) или английские (уже 3).

"Челси" обыграл "Палмейрас" в финале Клубного чемпионата мира со счетом 2:1.