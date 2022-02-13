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Мужчина был застрелен у стадиона Палмейраса во время протестов фанатов из-за поражения на Клубном ЧМ
Полиция подтвердила смерть фаната
Фото: Play Crazy Game
После поражения в финале Клубного чемпионата мира, фанаты "Палмейраса" устроили массовые беспорядки. Тысячи поклонников клуба из Сан-Паулу пришли посмотреть матч на больших экранах на стадионе Альянс Парке. После поражения от "Челси" со счетом 1:2, начались волнения среди фанатов и, как следствие, один мужчина был застрелен.
"Фанаты начали драться между собой, что спровоцировало беспорядки, и человек был застрелен", - сказано в заявлении военной полиции.
Также полиция подтвердила, что арестовала одного мужчину, и что изучит кадры видеонаблюдения для идентификации других протестующих.
Для контроля толпы использовался слезоточивый газ и резиновые пули, также ближайшие районы патрулировали.
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