Мужчина был застрелен у стадиона Палмейраса во время протестов фанатов из-за поражения на Клубном ЧМ

После поражения в финале Клубного чемпионата мира, фанаты "Палмейраса" устроили массовые беспорядки. Тысячи поклонников клуба из Сан-Паулу пришли посмотреть матч на больших экранах на стадионе Альянс Парке. После поражения от "Челси" со счетом 1:2, начались волнения среди фанатов и, как следствие, один мужчина был застрелен.

"Фанаты начали драться между собой, что спровоцировало беспорядки, и человек был застрелен", - сказано в заявлении военной полиции.

Также полиция подтвердила, что арестовала одного мужчину, и что изучит кадры видеонаблюдения для идентификации других протестующих.

Для контроля толпы использовался слезоточивый газ и резиновые пули, также ближайшие районы патрулировали.