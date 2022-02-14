Капитан! Как Аспиликуэта обманул игроков Палмейраса и снял давление с Хавертца перед пенальти

Как мы знаем, "Челси" обыграл "Палмейрас" в финале Клубного чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме (117-я минута) форвард "синих" Кай Хавертц реализовал 11-метровый. Хотя изначально всем могло показаться, что бить пенальти будет капитан лондонцев Сезар Аспиликуэта.

Читайте также Челси побеждает Палмейрас в финале Клубного ЧМ благодаря пенальти в добавленное время

После того, как арбитр объявил о своем решении, испанский защитник "Челси" уверенно взял мяч в свои руки – в этот момент с психологическими атаками на него накинулась целая группа футболистов "Палмейраса", пытаясь вывести "пенальтиста" из состояния равновесия и концентрации. Аспиликуэта выслушал разъяренных соперников, а затем спокойно отдал сферу Хавертцу. Благодаря трюку капитана, нападающий не внимал упреки со стороны бразильцев. После игры Сезар отметил:

"Так было задумано. Я знал, как футболисты "Палмейраса" будут себя вести. Я просто ждал момента, чтобы передать снаряд Каю, выслушивал все, что говорили мне оппоненты. Это сработало. Хавертц знал, что бить будет именно он. Я хотел освободить его от давления и взять основной удар на себя".