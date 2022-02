Челси разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира до конца розыгрыша АПЛ

По информации британских СМИ, лондонскому "Челси" разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира во всех оставшихся матчах чемпионата Англии до конца текущего сезона.

Отметим, что в свое время ни "Манчестер Юнайтед", ни "Ливерпулю" этого сделать не позволили. "Красные дьяволы" и мерсисайдцы сверкали стильной нашивкой только в самых первых матчах чемпионата Англии после триумфа на Клубном чемпионате мира.

Сообщается, что Английская Премьер-лига одобрила соответствующий запрос лондонцев. Также "Челси" будет иметь возможность играть с этими нашивками и в рамках Кубка Англии, если клуб получит специальное разрешение от ФА.

Exclusive in the Sun saying that Chelsea will be able to wear the CWC Badge in the PL. #cfc https://t.co/IL4w4DfcQ2