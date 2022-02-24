  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Челси разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира до конца розыгрыша АПЛ
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира до конца розыгрыша АПЛ

Клубный ЧМ
(1 голосов)

"Ливерпуль" в свое время такой привилегии не получил

Челси разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира до конца розыгрыша АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации британских СМИ, лондонскому "Челси" разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира во всех оставшихся матчах чемпионата Англии до конца текущего сезона.

Отметим, что в свое время ни "Манчестер Юнайтед", ни "Ливерпулю" этого сделать не позволили. "Красные дьяволы" и мерсисайдцы сверкали стильной нашивкой только в самых первых матчах чемпионата Англии после триумфа на Клубном чемпионате мира.

Читайте такжеТомас Тухель – об игре Канте и Хавертца, ситуации с Ромелу Лукаку и повреждениях игроков Челси

Сообщается, что Английская Премьер-лига одобрила соответствующий запрос лондонцев. Также "Челси" будет иметь возможность играть с этими нашивками и в рамках Кубка Англии, если клуб получит специальное разрешение от ФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...