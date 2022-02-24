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Челси разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира до конца розыгрыша АПЛ
"Ливерпуль" в свое время такой привилегии не получил
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации британских СМИ, лондонскому "Челси" разрешили носить нашивку клубных чемпионов мира во всех оставшихся матчах чемпионата Англии до конца текущего сезона.
Отметим, что в свое время ни "Манчестер Юнайтед", ни "Ливерпулю" этого сделать не позволили. "Красные дьяволы" и мерсисайдцы сверкали стильной нашивкой только в самых первых матчах чемпионата Англии после триумфа на Клубном чемпионате мира.
Сообщается, что Английская Премьер-лига одобрила соответствующий запрос лондонцев. Также "Челси" будет иметь возможность играть с этими нашивками и в рамках Кубка Англии, если клуб получит специальное разрешение от ФА.
Exclusive in the Sun saying that Chelsea will be able to wear the CWC Badge in the PL. #cfc https://t.co/IL4w4DfcQ2— CFCDaily (@CFCDaily) February 23, 2022
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