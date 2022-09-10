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Стало известно, когда ФИФА запланировала провести клубный чемпионат мира
Даты матчей сместятся по сравнению с предыдущими годами
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Клубный чемпионат мира может состояться с 6 по 12 февраля 2023 года. Об этом сообщает испанское издание AS.
В предыдущие годы этот турнир обычно проводили в декабре, однако в текущем сезоне даты претерпевают изменения из-за Мундиаля-2022, который запланирован в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Поэтому официально время проведения КЧС еще не определено.
УЕФА будет представлять мадридский "Реал", который в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов. Правда, у "сливочных" в вышеупомянутые даты теоретически может быть очень насыщенный календарь. Во-первых, 8-9 февраля будут проводиться матчи 1/4 финала Кубка Испании, а во-вторых, на 14-15 февраля запланированы первые поединки Лиги чемпионов в 2023 году. Отмечается, что испанская футбольная федерация готова перенести встречу "сливочных", в случае необходимости.
Кроме этого, основным претендентом на проведение КЧС считают Соединенные Штаты Америки. Кандидатами были также ОАЭ и Китай, однако ФИФА не смогла договориться с ними.
Напомним, что в активе "Реала" есть четыре победы на Клубном чемпионате мира (2014 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.).
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