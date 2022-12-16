ФИФА анонсировала изменение формата проведения клубного чемпионата мира

В ФИФА анонсировали ряд изменений, которые касаются клубного чемпионата мира.

Начиная с 2025 года, в турнире будут принимать участие 32 команды, а проходить он будет раз в четыре года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, было утверждено, что клубный чемпионат мира-2022 пройдет в Марокко - с 1 по 11 февраля 2023 года по старому формату. Отметим, в турнире обычно выступали по 6-7 команд, а проводился он ежегодно и имел второстепенный характер для участников.