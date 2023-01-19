  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Судьи на Клубном ЧМ будут объяснять свои решения публике
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судьи на Клубном ЧМ будут объяснять свои решения публике

Клубный ЧМ
(1 голосов)

В случае успеха, это новшество перенесут и на другие турниры ФИФА

Судьи на Клубном ЧМ будут объяснять свои решения публике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главные арбитры на Клубном чемпионате мира будут объяснять публике на стадионе и зрителям свои решения, сообщает журналист BBC Саймон Стоун. Турнир стартует 1-го февраля.

Если подобная мера будет иметь успех, то решение будет использоваться и на других турнирах под эгидой ФИФА.

Пока называются ближайшие турниры ФИФА: чемпионат мира U-20 и чемпионат мира среди женщин.

Напомним, что ранее УЕФА на Суперкубке ввели систему полуавтоматического определения оффсайда, которая позже использовалась на чемпионате мира в Катаре.

Клубный чемпионат мира пройдет с 1-го февраля по 11-ое.

По теме
yellow-arrow
Арбитры будут озвучивать зрителям на стадионе решения VAR
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
yellow-arrow
ФИФА анонсировала изменение формата проведения клубного чемпионата мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде