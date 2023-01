Судьи на Клубном ЧМ будут объяснять свои решения публике

Главные арбитры на Клубном чемпионате мира будут объяснять публике на стадионе и зрителям свои решения, сообщает журналист BBC Саймон Стоун. Турнир стартует 1-го февраля.

Если подобная мера будет иметь успех, то решение будет использоваться и на других турнирах под эгидой ФИФА.

Пока называются ближайшие турниры ФИФА: чемпионат мира U-20 и чемпионат мира среди женщин.

Напомним, что ранее УЕФА на Суперкубке ввели систему полуавтоматического определения оффсайда, которая позже использовалась на чемпионате мира в Катаре.

Клубный чемпионат мира пройдет с 1-го февраля по 11-ое.

Starting at Club World Cup, refs at FIFA events will inform crowd and TV viewers clarification over VAR decisions. If this works, it will also be done at U-20 World Cup, then Women's World Cup.