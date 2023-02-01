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Сегодня стартует клубный чемпионат мира. Турнир был обновлен. Участвуют семь команд
Главный фаворит – мадридский Реал
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня, первого февраля, на стадионе в Танжере (Марокко) стартует клубный чемпионат мира. В этом году розыгрыш пройдет по обновленной форме – в турнире принимают участие семь команд.
Матч-открытие проведут "Аль-Ахли" (Египет) и "Окленд Сити" (Новая Зеландия). Победитель сыграет в четвертьфинале с "Сиэтл Саундерс".
Еще одну пару четвертьфиналистов составили (автоматически) "Видад" и "Аль-Хиляль". А вот главные фавориты турнира - "Реал" и "Фламенго" - начнут путь с полуфинала.
Финал КЧМ запланирован на одиннадцатое февраля.
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