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Аль-Ахли – Окленд. 3:0. Египет против Новой Зеландии. Результат первого матча Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ
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Египтяне вышли на американский "Сиэтл Саундерс"

Аль-Ахли – Окленд. 3:0. Египет против Новой Зеландии. Результат первого матча Клубного чемпионата мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Египет вместе с Новой Зеландией октрывали Клубный чемпионат мира 2023. "Аль-Ахли" оказался сильнее "Окленд Сити".

Каирский клуб занял место хазяина турнира, так как марокканский "Видад" (КЧМ в этом году проходит именно в Марокко) прошел на соревнование, победив в Лиге чемпионов КАФ.

"Окленд", в свою очередь, квалифицировался благодаря победе в Лиге чемпионов ОФК.

"Аль-Ахли" – "Окленд Сити". 3:0

Голы: 45+2' Х. Эль Шахат, 56' М. Шериф, 86' П. Тау

Удаления: 90+7' А. Митчелл ("Окленд")

Теперь "Аль-Ахли" сыграет в 1/4 с "Сиэтл Сандерс" из США. Последние стали победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Лучший в паре выйдет в полуфинале на "Реал" Мадрид.

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В статье: Аль-Ахли (Египет) Клубный чемпионат мира Окленд Сити
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