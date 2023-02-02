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Аль-Ахли – Окленд. 3:0. Египет против Новой Зеландии. Результат первого матча Клубного чемпионата мира
Египтяне вышли на американский "Сиэтл Саундерс"
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Египет вместе с Новой Зеландией октрывали Клубный чемпионат мира 2023. "Аль-Ахли" оказался сильнее "Окленд Сити".
Каирский клуб занял место хазяина турнира, так как марокканский "Видад" (КЧМ в этом году проходит именно в Марокко) прошел на соревнование, победив в Лиге чемпионов КАФ.
"Окленд", в свою очередь, квалифицировался благодаря победе в Лиге чемпионов ОФК.
"Аль-Ахли" – "Окленд Сити". 3:0
Голы: 45+2' Х. Эль Шахат, 56' М. Шериф, 86' П. Тау
Удаления: 90+7' А. Митчелл ("Окленд")
Теперь "Аль-Ахли" сыграет в 1/4 с "Сиэтл Сандерс" из США. Последние стали победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Лучший в паре выйдет в полуфинале на "Реал" Мадрид.
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