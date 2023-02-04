Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялся первый матч 1/4 финала клубного ЧМ-2023
Аль-Хиляль обыграл Видад в четвертьфинале клубного чемпионата мира
Фото: AlHilal Saudi Club
Состоялся первый матч 1/4 финала клубного Чемпионата мира, в котором "Аль-Хиляль" встречался с клубом "Видад", что представляет Марокко.
В первом тайме "Видад" выглядел значительно луче своего соперника, однако свое преимущество удалось реализовать только в начале второй половине игры - гол забил защитник Аяд Амлуд.
Футболистам "Аль-Ахли" удалось сравнять счет в матче только в компенсированное до второго тайма время, что перевело игру в экстра-таймы. Гол на счету полузащитника Мохаммед Канно.
Дополнительное время тоже закончилась ничьей, и после этого команды приступили к серии 11-метровых удар. В них точнее оказались игроки "Аль-Хиляля" - 5:4.
Стоит отметить, что в полуфинале "Аль-Ахли" встретится с бразильским клубом "Фламенго". Матч запланирован на седьмое февраля.
Популярное сейчас
- Драка на поле: Зинченко повздорил с форвардом Эвертона. ВИДЕО
- АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:0. Вот вам и Дайч
- Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку
- Сегодня стартует клубный чемпионат мира. Турнир был обновлен. Участвуют семь команд
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО