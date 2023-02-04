Состоялся первый матч 1/4 финала клубного ЧМ-2023

Состоялся первый матч 1/4 финала клубного Чемпионата мира, в котором "Аль-Хиляль" встречался с клубом "Видад", что представляет Марокко.

В первом тайме "Видад" выглядел значительно луче своего соперника, однако свое преимущество удалось реализовать только в начале второй половине игры - гол забил защитник Аяд Амлуд.

Футболистам "Аль-Ахли" удалось сравнять счет в матче только в компенсированное до второго тайма время, что перевело игру в экстра-таймы. Гол на счету полузащитника Мохаммед Канно.

Дополнительное время тоже закончилась ничьей, и после этого команды приступили к серии 11-метровых удар. В них точнее оказались игроки "Аль-Хиляля" - 5:4.

Стоит отметить, что в полуфинале "Аль-Ахли" встретится с бразильским клубом "Фламенго". Матч запланирован на седьмое февраля.