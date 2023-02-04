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Реал узнал своего соперника по полуфиналу клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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Турнир покинул победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Реал узнал своего соперника по полуфиналу клубного ЧМ

Twitter @AlAhly

Новина українською

Сегодня, 4 февраля, в рамках 1/4 клубного Чемпионата мира "Аль-Ахли" минимально обыграл "Сиэтл Саундерс". Победу египетской команде принес единственный мяч в конце встречи – на 88-й минуте голом отличился Афша.

Таким образом "Аль-Ахли" встретится с мадридским "Реалом" в полуфинале турнира.

Ранее, "Аль-Хиляль" обыграл "Видад" и оформил путевку во 1/2, где сыграет против бразильского "Фламенгу".

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В статье: Сиэтл Саундерс (США) Аль Ахли (Египет)
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