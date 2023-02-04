Клубный ЧМ
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Реал узнал своего соперника по полуфиналу клубного ЧМ
Турнир покинул победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Twitter @AlAhly
Сегодня, 4 февраля, в рамках 1/4 клубного Чемпионата мира "Аль-Ахли" минимально обыграл "Сиэтл Саундерс". Победу египетской команде принес единственный мяч в конце встречи – на 88-й минуте голом отличился Афша.
Таким образом "Аль-Ахли" встретится с мадридским "Реалом" в полуфинале турнира.
Ранее, "Аль-Хиляль"
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