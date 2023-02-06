Официально: Куртуа вне завки Реала на Клубный ЧМ

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа не попал в заявку "Реала" на Клубный чемпионат мира, куда команда отправляется сегодня. Мадридцы опубликовали полный список игроков на своей странице в твиттере.

В то же время в заявке есть Андрей Лунин. Конкуренцию на турнире 24-летнему украинцу составят 21-летний Лукас Канисарес и 22-летний Луис Лопес, которые в этом сезоне не провели ни одного матча.

Напомним, что Куртуа получил травму во время предматчевой разминки накануне игры с "Мальоркой". На данный момент "Реал" еще не сообщал о степени тяжести травмы Куртуа и сроках его восстановления.

Добавим, что Андрей Лунин в текущем сезоне уже провел за "Реал" 8 матчей во всех турнирах: 5 в Ла Лиге, 1 в Кубке Испании и 2 в Лиге чемпионов.

Текущий розыгрыш Клубного ЧМ уже начался. "Реал" будет стартовать с полуфинальной стадии и первый матч проведет 8 февраля против "Аль-Ахли". 11 февраля мадридцев ждет финальная игра или матч за третье место.