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Официально: Куртуа вне завки Реала на Клубный ЧМ
Лунин и еще два молодых голкипера будут сражаться за трофей для Мадрида
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа не попал в заявку "Реала" на Клубный чемпионат мира, куда команда отправляется сегодня. Мадридцы опубликовали полный список игроков на своей странице в твиттере.
В то же время в заявке есть Андрей Лунин. Конкуренцию на турнире 24-летнему украинцу составят 21-летний Лукас Канисарес и 22-летний Луис Лопес, которые в этом сезоне не провели ни одного матча.
Напомним, что Куртуа получил травму во время предматчевой разминки накануне игры с "Мальоркой". На данный момент "Реал" еще не сообщал о степени тяжести травмы Куртуа и сроках его восстановления.
Добавим, что Андрей Лунин в текущем сезоне уже провел за "Реал" 8 матчей во всех турнирах: 5 в Ла Лиге, 1 в Кубке Испании и 2 в Лиге чемпионов.
Текущий розыгрыш Клубного ЧМ уже начался. "Реал" будет стартовать с полуфинальной стадии и первый матч проведет 8 февраля против "Аль-Ахли". 11 февраля мадридцев ждет финальная игра или матч за третье место.
????✅ ¡Los 22 jugadores que viajan a Rabat! #ClubWC pic.twitter.com/rUMNcykgRf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2023
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