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Официально: Куртуа вне завки Реала на Клубный ЧМ

Клубный ЧМ
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Лунин и еще два молодых голкипера будут сражаться за трофей для Мадрида

Официально: Куртуа вне завки Реала на Клубный ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа не попал в заявку "Реала" на Клубный чемпионат мира, куда команда отправляется сегодня. Мадридцы опубликовали полный список игроков на своей странице в твиттере.

В то же время в заявке есть Андрей Лунин. Конкуренцию на турнире 24-летнему украинцу составят 21-летний Лукас Канисарес и 22-летний Луис Лопес, которые в этом сезоне не провели ни одного матча.

Напомним, что Куртуа получил травму во время предматчевой разминки накануне игры с "Мальоркой". На данный момент "Реал" еще не сообщал о степени тяжести травмы Куртуа и сроках его восстановления.

Добавим, что Андрей Лунин в текущем сезоне уже провел за "Реал" 8 матчей во всех турнирах: 5 в Ла Лиге, 1 в Кубке Испании и 2 в Лиге чемпионов.

Текущий розыгрыш Клубного ЧМ уже начался. "Реал" будет стартовать с полуфинальной стадии и первый матч проведет 8 февраля против "Аль-Ахли". 11 февраля мадридцев ждет финальная игра или матч за третье место.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.02.2023 в 21:08
На чужому нещасті щастя не здобудеш, але Луніну конче необхідно довести, що не даремно він у гранді грає... Чи скоріше числиться. Видстоїть на нуль, трошки шанси з'явиться і на прохідних матчах засвітитися.
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