Лунин на страже ворот. Аль-Ахли – Реал. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок полуфинала клубного чемпионата мира между каирским "Аль-Ахли" и мадридским "Реалом".

Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил повреждение, теперь бельгиец пропустит короткий турнир в Марокко. Его заменит Андрей Лунин. Сможет ли украинский вратарь отстоять на ноль? Способен ли "Аль-Ахли" на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 февраля – в 20:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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