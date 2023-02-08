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Лунин на страже ворот. Аль-Ахли – Реал. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ
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Лунин на страже ворот. Аль-Ахли – Реал. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок полуфинала клубного чемпионата мира между каирским "Аль-Ахли" и мадридским "Реалом".

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Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил повреждение, теперь бельгиец пропустит короткий турнир в Марокко. Его заменит Андрей Лунин. Сможет ли украинский вратарь отстоять на ноль? Способен ли "Аль-Ахли" на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 февраля – в 20:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

Существует вероятность задержки или отмены трансляции из-за отключений электричества

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В статье: Реал (Мадрид) Клубный ЧМ Аль-Ахли (Египет) Кубок Франции Клубный чемпионат мира Андрей Лунин Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол
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