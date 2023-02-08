  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил

Клубный ЧМ
Обновлено
(2 голосов)

Сливочные вышли в финал

КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm - FIFA/FIFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" выполнил задачу на вечер - добыл путевку в финал клубного чемпионата мира. И это самое главное.

По игре, то египтяне начали активнее, и Лунину пришлось отражать плотный удар Эль-Шахата с острого угла. Также запомнился удар от Редвана в контратаке - мимо.

"Реал" немного ожил ближе к 30-й минуте. Первая попытка Винисиуса пришлась мимо цели; затем Родриго в сольном проходе накрутил защитника, но попал в штангу. Ну, и наконец на 42-й минуте Вини достиг своего. Защита "Аль-Ахли" обрезалась, а топы такое не прощают.

В начале второго тайма Мадрид обязан был хоронить интригу. Вальверде добил мяч в сетку после удара Родриго - это 2:0. Затем Винисиус еще раз прорвался по флангу и был сбит - очевидный пенальти, но судье не помог даже ВАР. Странно.

Когда же ко всему Камавинга привез пенальти уже на ворота "Реала", а Маалуль с точки переиграл Лунина, египтяне и подавно снова поверили в себя. Эль-Шахат - мастерюга; эдакий Салах в миниатюре. Один из его прострелов нашел Кафшу в 11 метрах от ворот, но тот пальнул в небо. Также на 78-й минуте Андрей выручил после углового.

Даже ответный пенальти, заработанный неугомонным Винисиусом под занавес игры, не успокоил андердога, ведь Модрич с точки пробил отвратительно. Пришлось ждать дополнительного времени, когда сперва шедевр придумал Себальос, а затем Серхио Аррибас провел свой дебютный гол за первую команду.

Такой вот парадокс - счет разгромный, но проблем у "Реала" хватает. Без Бензема фланги "Сливочные" не могут привычно грузить в штрафную; Камавинга слева смотрится убого; ветераны Модрич и Кроос медленные даже на фоне египтян.

Все это непременно скажется в матчах Ла Лиги и ЛЧ. Ну, а сегодня в соперниках был всего лишь каирский "Аль-Ахли" - отсюда и выход в финал КЧМ, который пройдет в субботу. Там соперником "Реала" будет "Аль-Хиляль", который лишь номинально саудовский, а на деле его тащат легионеры. Там должно быть еще конкурентнее.

1/2 финала клубного чемпионата мира. Рабат. "Принц Мулай Абдалла"

"Аль-Ахли" - "Реал Мадрид" - 1:4

Голы: Маалуль, 65 (с пенальти) - Винисиус, 42, Вальверде, 47, Родриго, 90+3, Аррибас, 90+8

"Аль-Ахли": Эль-Шенави, Гани, Метвалли, Абдельмонем, Маалуль - Эль-Шахат (Тахер Мохаммед, 75), Эль-Солейя, Дьенг (Фати, 61), Редван - Кафша (Кахраба, 88) - Мохаммед Шериф (Тау, 61)

"Реал Мадрид": Лунин - Начо, Рюдигер, Алаба, Камавинга - Модрич (Одриосола, 90+5), Чуамени, Кроос (Себальос, 87) - Вальверде, Родриго (Мариано, 90+5), Винисиус (Аррибас, 90+7)

Предупреждения: Абдельмонем, 85 - Чуамени, 85

По теме
yellow-arrow
Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль
yellow-arrow
Дожали в добавленное время. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лунин не смог взять пенальти в матче против Аль-Ахли в полуфинале КЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Аль-Ахли (Египет) Клубный чемпионат мира
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.02.2023 в 00:26
Отлично! Ещё один матч игроки Среала побегают, ножки свои забьют. А может кто и травму получит... в этом дурацком и потешном клубном недочемпе.
Ответить
+4
-9
жажа_the_best (Харьков)
09.02.2023 в 02:05
как ты черт недоношенный называешь команду в которой играет украинец? дерьмо ты собачье, найду бл*ять яйца поотрываю, мразь конченная!
Ответить
+5
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2023 в 03:04
Поищи. Под кровать не забудь заглянуть, рэмбо в обкаканных штанишках
+5
-5
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.02.2023 в 03:52
Ша, поц, е@альник прикрой, не по рангу базаришь, в угол поставлю.
+4
-5
La Scala (Milano)
09.02.2023 в 05:51
Барса про участь в цьому "потєшному клубному недочемпі" може тільки волого мріяти останніми роками)))
Ответить
+4
-3
oda1979 (Запорожье)
08.02.2023 в 23:52
РМ с победой. Все вопросы решаются по мере поступления. Шлемазлы как обычно в соплях. Но, им не привыкать.
Ответить
+5
-5
metall5291 (Kharkiv)
08.02.2023 в 23:28
Реал победил не без труда. Проблемы Реала (изложенные в отчете) место имеют. Но для победы над каирским клубом - хватило и этого. К Лиге Чемпионов все должны прибавить (если чего-то хотят от этой ЛЧ). Ну а Модрич и Кроос не молодеют и надо что-то решать. Бензема - тоже не вечный двигатель. По крайней мере на следующий сезон надо иметь план. Нет ничего невозможного. Например Барса без Месси не сильно долго страдала и даже находится на первом месте. Вот и Реалу пора что-то решать при всем уважении к ветеранам. А Камавинга - этот парень заиграет.
Ответить
+3
-6
avatar
hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 00:39
В этом сезоне все вылезло наружу, и возраст Модрича с Кроосом, и Бензема травмы подводят, и Карвахаль по физухе вывозит все меньше. Уже скоро назреет момент, когда с этим поколением нужно будет прощаться окончательно. Камавинга да, заиграет. Себальос удивляет с каждым матчем, еще бы сюда Беллингема взять, и уже за полузащиту можно не переживать.
Ответить
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2023 в 01:12
Согласен по обоим абзацам. Третий гол имени Родриго-Себальоса просто супер, особенно для игроков, которые не так часто бывают на поле вместе. Взять Беллингема было бы шикарно. Боруссию он уже перерос. Но главное - не вернуться к теме Мбаппе, о чем я и написал на ветке матча Марсель-ПСЖ. Капризные "звезды" и просто "понторезы" разной степени таланта пусть играют где угодно и за какие угодно деньги, но не в Реале. Как по мне, можно даже пожертвовать этим сезоном ради перспективы роста в ближайшие годы.
+3
-5
avatar
hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 01:58
Да, по Мбаппе это точно. Были еще надежды на его адекватность, если бы он перешел прошлым летом. Все же у нас не шарашкина контора, а серьезный клуб с традициями. Вся эта атмосфера, вместе с легендами клуба и опытным Анчелотти выдавили бы из Мбаппе всякую гадость и он бы стал здесь великим. Но он выбрал превратиться в Мбабло, и больше он здесь не нужен. Как правильно сказал Перес после его переподписания контракта, «это не мой Мбаппе»
+3
-4
metall5291 (Kharkiv)
09.02.2023 в 03:00
100%
+1
-5
avatar
hrdhrd (Украина)
08.02.2023 в 23:04
Победили и ладно. Понравилось оглашение арбитром своего решения по громкой связи после просмотра ВАР, конечно до объяснений решения уровня NBA пока далеко, но начало положено.
Ответить
+5
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.02.2023 в 23:19
Ты наверное хотел написать NFL делает так. В NBA судья только жестами показывает. А вообще наверное это было бы хорошо и в футболе применять. Было бы поменьше недоразумений, может быть.
Ответить
+4
-5
kalan-86 (Анкара)
08.02.2023 в 23:54
Згоден з обома. Алекс, дякую за уточнення.
+2
-5
avatar
hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 00:32
Нет, я имел в виду NBA, просмотр повтора, который может взять каждый тренер по разу или по 3 раза за игру. Так называемый "челлендж", судья смотрит спорный эпизод, принимает решение и потом по громкой связи подробно разжевывает трибунам. Может в NFL такое тоже есть, но я его не смотрел никогда
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 00:36
Конечно, надо и в футбол вводить такое. Вот в этом матче в начале второго тайма сбили Винисиуса у ворот, явный удар в ногу на всех повторах виден. Судья постоял послушал, и показал на угловой. Почему - не понятно. Вот если бы по разу за игру у главных тренеров была возможность отправить судью смотреть ВАР, с последующим разъяснением решения, все было бы намного понятнее и справедливее.
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2023 в 01:18
Челлендж да, один раз тренер может оспорить решение судьи, рискуя потерять тайм аут, а вот громкоговоритель…. капец, теперь не уверен , надо посмотреть один матч.))
+3
-5
avatar
hrdhrd (Украина)
09.02.2023 в 01:53
Да я сам не так чтобы часто смотрю. Так, бывает ночью на ГСВ попадаю) Стеф Карри крут
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде