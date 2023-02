КЧМ. Аль-Ахли - Реал Мадрид 1:4. Без сенсации, но Лунин все-таки пропустил

"Реал" выполнил задачу на вечер - добыл путевку в финал клубного чемпионата мира. И это самое главное.

По игре, то египтяне начали активнее, и Лунину пришлось отражать плотный удар Эль-Шахата с острого угла. Также запомнился удар от Редвана в контратаке - мимо.

"Реал" немного ожил ближе к 30-й минуте. Первая попытка Винисиуса пришлась мимо цели; затем Родриго в сольном проходе накрутил защитника, но попал в штангу. Ну, и наконец на 42-й минуте Вини достиг своего. Защита "Аль-Ахли" обрезалась, а топы такое не прощают.

В начале второго тайма Мадрид обязан был хоронить интригу. Вальверде добил мяч в сетку после удара Родриго - это 2:0. Затем Винисиус еще раз прорвался по флангу и был сбит - очевидный пенальти, но судье не помог даже ВАР. Странно.

22 - @vinijr ???????? (22 years, 211 days) is the youngest player to score with @realmadriden at #ClubWorldCup in the 21st Century, overpassing record by Isco (22 years, 239 days in December 2014). Samba. pic.twitter.com/eVnIMq5DpQ

Когда же ко всему Камавинга привез пенальти уже на ворота "Реала", а Маалуль с точки переиграл Лунина, египтяне и подавно снова поверили в себя. Эль-Шахат - мастерюга; эдакий Салах в миниатюре. Один из его прострелов нашел Кафшу в 11 метрах от ворот, но тот пальнул в небо. Также на 78-й минуте Андрей выручил после углового.

Даже ответный пенальти, заработанный неугомонным Винисиусом под занавес игры, не успокоил андердога, ведь Модрич с точки пробил отвратительно. Пришлось ждать дополнительного времени, когда сперва шедевр придумал Себальос, а затем Серхио Аррибас провел свой дебютный гол за первую команду.

Такой вот парадокс - счет разгромный, но проблем у "Реала" хватает. Без Бензема фланги "Сливочные" не могут привычно грузить в штрафную; Камавинга слева смотрится убого; ветераны Модрич и Кроос медленные даже на фоне египтян.

It's a shame that his clean sheet was taken away because of a penalty caused by a silly mistake.



We are getting that clean sheet in the final. pic.twitter.com/FaCmtJJSn1