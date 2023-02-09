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Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль

Клубный ЧМ
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Такой матч нельзя пропустить

Первый финал для Лунина. Когда и где смотреть онлайн матч Реал - Аль-Хиляль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Еще неделю назад мы просто мечтали увидеть Андрея Лунина в основе "Реала" до конца сезона. Разве что в неважных играх заключительных туров Ла Лиги, когда не будет турнирной интриги. Однако неожиданная травма Тибо Куртуа на разминке накануне игры с "Мальоркой" открыла дверь украинскому голкиперу в стартовый состав "меренг".

Лунин уже выходил на поле в играх против той же "Мальорки" в чемпионате Испании и против "Аль-Ахли" в полуфинале клубного ЧМ. Ожидается, что в субботу будет его третье подряд появление на поле. В этот раз уже в решающем поединке Мундиаля среди клубов.

Матч между "Реалом" и "Аль-Хилялем" состоится в столице Марокко, Рабате, в субботу, 11 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:00 по Киеву.

Официальный транслятор Клубного ЧМ в Украине – медиасервис MEGOGO. Просмотреть этот поединок можно будет только по подписке. Плеер с трансляцией также будет доступен на нашем сайте накануне игры.

Если у вас во время игры отсутствует свет или будет слабый интернет, специально для вас мы проведем текстовую трансляцию этого поединка здесь. Вместе с нашим онлайном вы не упустите ни одного важного события на поле.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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