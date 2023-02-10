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Лунин в воротах. Реал – Аль-Хиляль. АУДИО онлайн трансляция финала Клубного чемпионата мира
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
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Журналист UA-Футбол прокомментирует финал клубного чемпионата мира между "Аль-Хилялем" и мадридским "Реалом".
Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил повреждение, бельгиец пропускает короткий турнир в Марокко. Пока его успешно заменяет Андрей Лунин. Сможет ли украинский вратарь отстоять на ноль решающий матч КЧМ? Способен ли "Аль-Хиляль" на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 февраля – в 20:50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Существует вероятность задержки или отмены трансляции из-за отключений электричества
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