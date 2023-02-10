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Лунин в воротах. Реал – Аль-Хиляль. АУДИО онлайн трансляция финала Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ
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Лунин в воротах. Реал – Аль-Хиляль. АУДИО онлайн трансляция финала Клубного чемпионата мира

Getty Images_

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует финал клубного чемпионата мира между "Аль-Хилялем" и мадридским "Реалом".

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Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил повреждение, бельгиец пропускает короткий турнир в Марокко. Пока его успешно заменяет Андрей Лунин. Сможет ли украинский вратарь отстоять на ноль решающий матч КЧМ? Способен ли "Аль-Хиляль" на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 февраля – в 20:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

Существует вероятность задержки или отмены трансляции из-за отключений электричества

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В статье: Реал (Мадрид) Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира Андрей Лунин Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Трансляция Аудио онлайн стрим
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