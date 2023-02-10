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Мбаппе, Месси и Бензема – тройка претендентов на игрока года ФИФА The Best
Без сюрпризов в тройке лучших
Фото: fifa.com
ФИФА определила финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года The Best. За награду поборются Лионель Месси, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
Месси завоевал чемпионат мира в составе Аргентины, став важнейшим игроком турнира. В "ПСЖ" аргентинец также набрал форму и стал показывать результаты напоминающие успехи в "Барселоне".
Карим Бензема завоевал Золотой мяч, что заслужил феноменальным сезоном в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Тем не менее, на чемпионате мира француз не смог проявить себя из-за травмы.
Килиан Мбаппе на высочайшем уровне провел как Мундиаль, так и сезон в "ПСЖ". Он продолжает быть лидером "Парижа", несмотря на пристутствие Месси и Неймара в команде.
Имя лучшего будет объявлено 27-го февраля на церемонии. Также станет известно, кто стал лучшим голкипером и менеджером года The Best.
В прошлом году Роберт Левандовский в борьбе за награду обошел Мохаммеда Салаха и Лионеля Месси.
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