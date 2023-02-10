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Мбаппе, Месси и Бензема – тройка претендентов на игрока года ФИФА The Best

Клубный ЧМ
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Без сюрпризов в тройке лучших

Мбаппе, Месси и Бензема – тройка претендентов на игрока года ФИФА The Best

Фото: fifa.com

Новина українською

ФИФА определила финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года The Best. За награду поборются Лионель Месси, Карим Бензема и Килиан Мбаппе.

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Месси завоевал чемпионат мира в составе Аргентины, став важнейшим игроком турнира. В "ПСЖ" аргентинец также набрал форму и стал показывать результаты напоминающие успехи в "Барселоне".

Карим Бензема завоевал Золотой мяч, что заслужил феноменальным сезоном в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Тем не менее, на чемпионате мира француз не смог проявить себя из-за травмы.

Килиан Мбаппе на высочайшем уровне провел как Мундиаль, так и сезон в "ПСЖ". Он продолжает быть лидером "Парижа", несмотря на пристутствие Месси и Неймара в команде.

Имя лучшего будет объявлено 27-го февраля на церемонии. Также станет известно, кто стал лучшим голкипером и менеджером года The Best.

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В прошлом году Роберт Левандовский в борьбе за награду обошел Мохаммеда Салаха и Лионеля Месси.

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В статье: ФИФА FIFA: The Best
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (5)
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Spokoyno (Київ)
10.02.2023 в 20:02
Ну і куди ж без чМосек "Дорослі" про футбол, а воно ... аби повоняти
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.02.2023 в 19:35
Раз ФІФА можна ставити на переможця Кубка Світу
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0
0
avatar
walcom (Киев)
10.02.2023 в 19:48
Мба может поспорить
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
10.02.2023 в 19:59
Мизинец вне игры
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.02.2023 в 20:00
Можливо... Утім у Кіліана все попереду, а Ліонель навіть наступний чемпіонат може пропустити... Чи бути лідером, але здебільшого з чи на лаві...
0
0

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