Реал - Аль-Хиляль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Реала" это будет второй финал в 2023 году. В январе мадридский клуб без шансов проиграл "Барселоне" Суперкубок Испании, а теперь сразится за звание лучшего клуба мира.

Внимание украинских болельщиков, без сомнения, больше всего будет приковано к вратарской позиции, ведь выйти на поле в этой игре должен Андрей Лунин, который продолжает подменять травмированного Тибо Куртуа. За полуфинал украинский голкипер получил очень много положительных отзывов. Но на этом он не должен останавливаться, а продолжать прогрессировать.

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Клубный чемпионат мира. Финал

11 февраля. Марокко. Работ. Начало в 21:00

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)