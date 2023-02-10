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Реал - Аль-Хиляль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Большой шанс для Андрея Лунина проявить себя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для "Реала" это будет второй финал в 2023 году. В январе мадридский клуб без шансов проиграл "Барселоне" Суперкубок Испании, а теперь сразится за звание лучшего клуба мира.
Внимание украинских болельщиков, без сомнения, больше всего будет приковано к вратарской позиции, ведь выйти на поле в этой игре должен Андрей Лунин, который продолжает подменять травмированного Тибо Куртуа. За полуфинал украинский голкипер получил очень много положительных отзывов. Но на этом он не должен останавливаться, а продолжать прогрессировать.
Смотрите онлайн финал клубного ЧМ "Реал" - "Аль-Хиляль" прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Если у вас нет света или слабый интернет, следить за ходом матча вы можете в текстовой трансляции от UA-Футбол
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Клубный чемпионат мира. Финал
11 февраля. Марокко. Работ. Начало в 21:00
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
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