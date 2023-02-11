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КЧС. Реал – Аль-Хиляль 5:3. С Днем рождения, Андрей Лунин!

Клубный ЧМ
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Украинец впервые в своей карьере в Мадриде пропустил трижды, но и выиграл дебютный трофей клубного Мундиаля

КЧС. Реал – Аль-Хиляль 5:3. С Днем рождения, Андрей Лунин!

Getty Images/Global Images Ukraine

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Финал Клубного чемпионата мира

"Стад Мулай Абдулла" (Рабат, Марокко)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Аль-Хиляль" (Эль-Рияд, Саудовская Аравия) 5:3

Голы: Винисиус Жуниор 13, 69, Федерико Вальверде 18, 58, Карим Бензема 54 – Мусса Марега 26, Лусиано Виетто 63, 79

Реал: Лунин – Карвахаль (Вальехо 79), Рюдигер, Алаба, Камавинга – Модрич (Начо 74), Чуамэни (Себальйос 69), Кроос (Асенсио 74) – Вальверде, Бензема (Родриго 62), Винисиус Жуниор

Аль-Хиляль: Аль-Майюф – Абдулхамид, Чжанг, Аль-Болеахи, Аль-Давсари – Куэльяр, Канно – Каррильо (Майкл 74), Виетто (Аль-Хамдан 86), Аль-Давсари С. (Аль-Давсари Н. 74) – Марега (Игхало 86)

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
11.02.2023 в 23:07
Лунин в очередной раз подтвердил, что он удачно проданный посредственный вратарь.
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oda1979 (Запорожье)
11.02.2023 в 23:04
Потренировались. Ну и трофей ещё один поставили в клубный музей. А каталонские шлемазлы готовятся тем временем к вылету из ЛЕ от МЮ.
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