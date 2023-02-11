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КЧС. Реал – Аль-Хиляль 5:3. С Днем рождения, Андрей Лунин!
Украинец впервые в своей карьере в Мадриде пропустил трижды, но и выиграл дебютный трофей клубного Мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine
Финал Клубного чемпионата мира
"Стад Мулай Абдулла" (Рабат, Марокко)
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Аль-Хиляль" (Эль-Рияд, Саудовская Аравия) 5:3
Голы: Винисиус Жуниор 13, 69, Федерико Вальверде 18, 58, Карим Бензема 54 – Мусса Марега 26, Лусиано Виетто 63, 79
Реал: Лунин – Карвахаль (Вальехо 79), Рюдигер, Алаба, Камавинга – Модрич (Начо 74), Чуамэни (Себальйос 69), Кроос (Асенсио 74) – Вальверде, Бензема (Родриго 62), Винисиус Жуниор
Аль-Хиляль: Аль-Майюф – Абдулхамид, Чжанг, Аль-Болеахи, Аль-Давсари – Куэльяр, Канно – Каррильо (Майкл 74), Виетто (Аль-Хамдан 86), Аль-Давсари С. (Аль-Давсари Н. 74) – Марега (Игхало 86)
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