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Анчелотти: Мы очень счастливы. Клуб продемонстрировал мастерство и качество
Коуч доволен своими подопечными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу "сливочных" на клубном ЧМ, а также рассказал о результативности полузащитника команды Федерико Вальверде:
"Мы очень счастливы. В восьмой раз "Реал" становится клубным чемпионом мира. Хорошая игра, качество на высоте. Винисиус, Бензема, Вальверде… они отлично справились. У нас было мастерство и качество.
Спасибо Феде за то, что забил 10 голов. Теперь мне не придется рвать свою тренерскую лицензию", – сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Как известно, перед сезоном специалист заявил, что порвет свою лицензию, если уругваец не забьет 10 голов – в финале клубного чемпионата мира Вальверде сделал дубль, таким образом забив 10-й и 11-й мячи.
Также коуч похвалил вингера Винисиуса Жуниора, который стал лучшим игроком турнира, и анонсировал, что даст бразильцу несколько дней отдыха.
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