Вингер Реала признан лучшим игроком КЧМ. Вальверде и Виетто – в тройке

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил Золотой мяч Клубного чемпионата мира, который завершился вчера в столице Марокко Рабате.

За две встречи клубного Мундиаля бразилец записал в свой актив три гола и один ассист. Также он дважды был признан игроком матча: против “Аль-Ахли” в полуфинале и против “Аль-Хиляля” в финале. В частности, в решающем поединке Винсиус принял участие в трех голах "сливочных".

Серебряный мяч турнира достался еще одному игроку "Реала" Эрнесто Вальверде, а бронзовый – полузащитнику "Аль-Хиляля" Лусиано Вьетто.

Приз Fair Play, как и победа на КЧМ, получила команда из столицы Испании. Лучшим бомбардиром стал нападающий "Фламенгу" Педру с четырьмя голами (на его счету по дублю в каждом из матчей).

Отметим, что бронзовым призером клубного Мундиаля стал тот же "Фламенгу". В матче за третье место бразильцы обыграли "Аль-Ахли" со счетом 4:2.