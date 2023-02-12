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Вингер Реала признан лучшим игроком КЧМ. Вальверде и Виетто – в тройке
Лучший бомбардир турнира представляет бразильский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил Золотой мяч Клубного чемпионата мира, который завершился вчера в столице Марокко Рабате.
За две встречи клубного Мундиаля бразилец записал в свой актив три гола и один ассист. Также он дважды был признан игроком матча: против “Аль-Ахли” в полуфинале и против “Аль-Хиляля” в финале. В частности, в решающем поединке Винсиус принял участие в трех голах "сливочных".
Серебряный мяч турнира достался еще одному игроку "Реала" Эрнесто Вальверде, а бронзовый – полузащитнику "Аль-Хиляля" Лусиано Вьетто.
Приз Fair Play, как и победа на КЧМ, получила команда из столицы Испании. Лучшим бомбардиром стал нападающий "Фламенгу" Педру с четырьмя голами (на его счету по дублю в каждом из матчей).
Отметим, что бронзовым призером клубного Мундиаля стал тот же "Фламенгу". В матче за третье место бразильцы обыграли "Аль-Ахли" со счетом 4:2.
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