Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Изменились даты проведения

ФИФА объявила, что Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Решение одобрили все мировые ассоциации.

Турнир состоится в даты отличные от прошлого, победителем которого стал "Реал". КЧМ 2023 пройдет с 12-го по 22-е декабря 2023-го.

Отмечается, что Саудовская Аравия может подать заявку на проведение чемпионата мира 2030. Страна уже проводила Кубок конфедераций 1997, а также международный чемпионат под названием Кубок короля Фахда в 1992-м и 1995-м.