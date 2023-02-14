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Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Изменились даты проведения

Клубный ЧМ
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Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Изменились даты проведения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА объявила, что Клубный чемпионат мира 2023 пройдет в Саудовской Аравии. Решение одобрили все мировые ассоциации.

Турнир состоится в даты отличные от прошлого, победителем которого стал "Реал". КЧМ 2023 пройдет с 12-го по 22-е декабря 2023-го.

Отмечается, что Саудовская Аравия может подать заявку на проведение чемпионата мира 2030. Страна уже проводила Кубок конфедераций 1997, а также международный чемпионат под названием Кубок короля Фахда в 1992-м и 1995-м.

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В статье: Саудовская Аравия Клубный чемпионат мира
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Источник:
theathletic.com

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