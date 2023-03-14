На Клубном ЧМ-2025 будет участвовать 12 команд из Европы. ФИФА назвала принципы доступа к турниру

ФИФА, помимо изменения формата ЧМ на конференции в Руанде также утвердила новый Клубный чемпионат мира. С 2025-го в реформированном летнем турнире будут участвовать 32 команды.

"После утверждения распределения слотов для клубного чемпионата мира FIFA™ с участием 32 команд, который будет проводиться каждые четыре года с июня 2025 года, Совет FIFA единогласно утвердил ключевые принципы доступа с целью обеспечения максимально возможного качества по спортивным критериям", – говорится в заявлении ФИФА.

Слоты для участия в турнире распределяются следующим образом:

УЕФА – 12 команд;

КОНМЕБОЛ – 6 команд;

АФК, КАФ и КОНКАКАФ – по 4 команды;

ОФК (Океания) – 1 команда.

Принципы распределения следующие:

Если конфедерация имеет больше 4-х слотов, то на КЧМ к победителям главного клубного турнира конфедерации (например ЛЧ или Кубок Либертадорес) последних четырех лет прибавляются команды по клубному рейтингу за тот же период.

Если конфедерация имеет 4 слота, то на КЧМ отправляются победители главного клубного турнира конфедерации последних четырех лет.

Если конфедерация имеет 1 слот, то на КЧМ отправляется клуб с лучшим клубным рейтингом среди победителей последних четырех розыгрышей главного клубного турнира конфедерации.

Также свой слот будет иметь страна-хозяйка, но принципы отбора будут определены позднее.

Отмечается, что если один и тот же клуб выиграл, например, ЛЧ больше 2-х раз за последние 4 года, то вакантное место будет заполнено основываясь на клубном рейтинге.

К турниру от одной конфедерации будет допускаться максимум два клуба из одной страны, за исключением случаев, когда более чем два клуба из этой страны выиграли главное клубное соревнование конфедерации.

Принцип составления клубного рейтинга будет определен позднее с участниками конфедераций. Акцентируется на том, что он будет составляться исходя из спортивных принципов.