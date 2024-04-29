Без Ливерпуля, Барселоны и МЮ. Что известно об обновленном клубном ЧМ и почему топ-клубы хотят его сорвать

Уже ни для кого не является секретом тот факт, что ФИФА, под руководством Джанни Инфантино, в последнее время делает все более решительные шаги для того, чтобы увеличить количество топовых матчей в футболе. Самыми яркими примерами прошлых лет является создание Лиги Наций и свежее изменение формата Лиги чемпионов, которое вступит в силу уже со следующего сезона. Но футбольные функционеры не стали останавливаться на достигнутом и приступили к реформированию клубного Чемпионата Мира.

Турнир теперь расширили до 32 команд, которые будут разделены на восемь групп – далее плей-офф. Таким образом, соревнование будет максимально приближено к формату главного мирового турнира для сборных.

Но восприняли эту новость в футбольном мире кардинально по-разному. Для тренеров и менеджеров клубов новый турнир – еще одна головная боль, для ФИФА и организаторов – способ заработать больше.

По официальной информации, первый розыгрыш обновленного турнира проведут в США (символично, ведь через год там пройдет ЧМ-2026) и он продлится целый месяц. Большинство футбольных инсайдеров считают, что права на показ матчей приобретет Apple TV, а сумма сделки составит примерно $ 1 млрд. Цифра действительно космическая, но главный нюанс и риск этой инвестиции в том, что большая часть европейских топ-клубов уже точно пропустит это соревнование.

Как проходит отбор на обновленный клубный ЧМ?

Прежде всего, стоит рассказать, что квалификационного турнира не будет, ведь ФИФА установила уникальные критерии, согласно которым пройдет отбор коллективов на клубный ЧМ. Для расчета указываются показатели выступлений клубов всех конфедераций в континентальных первенствах за четырехлетний цикл (то есть с 2021-го). Победители соревнований получают путевки сразу, а вот другие места будут заполняться по континентальному рейтингу.

Для всех НЕ европейских команд баллы начисляются так: 3 балла за проход в каждый новый этап турнира и отдельно одно очко за ничью и три за победу.

Для Европейских клубов распределение баллов следующее:

1 балл за переход на каждый следующий этап;

5 очков за выход в 1/8 финала;

4 очка за выход в групповой этап;

1 очко за ничью;

2 очка за победу.

Кто из топовых команд пропустит ЧМ-2025?

Однако не стоит забывать о еще одном важном нюансе: из одной страны может быть максимум две команды. Кроме тех случаев, если в течение четырехлетнего отборочного цикла оказывается более двух победителей Лиги чемпионов из одной страны.

Итак, учитывая выше описанное правило, мы можем сделать вывод, что ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Юнайтед", ни "Барселона", ни "Арсенал", ни "Милан" не поедут на клубный ЧМ следующим летом. То же касается и "Аль-Наср" вместе с Криштиану Роналду, который мог бы существенно повысить интерес к соревнованию своим личным брендом. А вот участие "Интер Майами" с Лионелем Месси пока остается под вопросом.

Согласитесь, этот список грандов вызывает беспокойство: а не превратится ли клубный ЧМ в обычное предсезонное соревнование через несколько лет? В первые сезоны, само собой, интерес фанатов будет на высоком уровне из-за такой необычной "новинки", но дальше... А дальше... А к этому всему еще и добавится проблема с часовыми поясами. Например, первый турнир в США будет очень неудобно смотреть европейской футбольной аудитории.

А кто же все-таки поедет на клубный Чемпионат Мира в США?

УЕФА:

Сначала обратим внимание на недавних триумфаторов Лиги чемпионов. Этими коллективами являются "Челси" (2020/2021), "Реал" Мадрид (2021/2022), "Манчестер Сити" (2022/2023).

К первой тройке также присоединятся лучшие команды в описанном выше четырехлетнем рейтинге УЕФА: "Бавария", "ПСЖ", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Ред Булл Зальцбург", "Атлетико", "Ювентус".

Однако вы можете заметить, что еще одно место должно быть зарезервировано для победителя нынешней Лиги чемпионов. Это правда, но все четыре команды, вышедшие в полуфинал, уже прошли квалификацию на турнир, поэтому это вакантное место было распределено по-другому. Оно досталось клубу, который показал лучшие результаты за четыре года в ЛЧ среди тех, кто еще не отобрался.

Так в списке участников от Европы неожиданно оказался "Зальцбург", занявший в Таблице коэффициентов лишь 18-е место. Однако те коллективы, которые находились выше него, не проходили по правилу "одна страна - две команды".

Ожесточенная борьба также шла за второе место от Испании. "Атлетико" и "Барселона" вылетели из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, но четырехлетний коэффициент у "Атлетико" выше, чем у "Барсы". А еще вместо дортмундской "Боруссии" на турнире мог оказаться "Лейпциг", однако клуб слишком рано вылетел из Лиги чемпионов (им нужен был минимум полуфинал).

КОНМЕБОЛ:

"Палмейрас" – победитель Кубка Либертадорес - 2021.

"Фламенго" – победитель Кубка Либертадорес - 2022.

"Флуминенсе" – победитель Кубка Либертадорес - 2023.

Победитель Кубка Либертадорес - 2024 (еще не определен).

Лучшая команда в четырехлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (предположительно, это будет "Ривер Плейт").

Вторая лучшая команда в четырехлетнем рейтинге КОНМЕБОЛ (предположительно, "Атлетико Минейро").

АФК:

"Аль-Хиляль" – победитель азиатской ЛЧ-2021.

"Урава Ред Даймондс" – победитель азиатской ЛЧ-2022.

Победитель азиатской ЛЧ-2023/2024 (еще не определен).

Лучшая команда в четырехлетнем рейтинге АФК (еще не определена).

КАФ:

"Аль-Ахли" Каир – победитель Лиги чемпионов КАФ - 2020/2021 и 2022/2023.

"Видад" Касабланка – победитель Лиги чемпионов КАФ - 2021/2022.

Победитель ЛЧ КАФ - 2023/2024 (еще не определен).

Лучшая команда в четырехлетнем рейтинге КАФ (еще не определена).

КОНКАКАФ:

"Монтеррей" – победитель ЛЧ КОНКАКАФ - 2021.

"Сиэтл Саундерс" – победитель ЛЧ КОНКАКАФ - 2022.

"Леон" – победитель ЛЧ КОНКАКАФ - 2023.

Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ - 2024 (еще не определен).

Одно место выделено для хозяина турнира.

ОФК:

"Окленд Сити" – самый успешный участник Лиги чемпионов ОФК в четырехлетнем рейтинге ОФК (команду уже никто не сможет обогнать).

Почему клубы протестуют против обновленного формата клубного ЧМ?

Вероятно, некоторые фанаты футбола слышали о FIFPro – глобальном органе, представляющем интересы более 65-ти тысяч игроков. Эта организация после решения ФИФА (еще в прошлом году) опубликовала заявление, в котором обвинила футбольных чиновников из ФИФА в "недостаточном внимании к психическому и физическому здоровью футболистов", потому что из-за нового турнира количество времени на отдых у футболистов будет недостаточным.

FIFPro указал, что в сезоне-2024/2025 возможна ситуация, когда некоторые игроки могут провести более 80 матчей (за клуб и сборную), а это уже на 10% больше того максимума, что есть сейчас. Кроме того, по стандартам у игроков должно быть 28 дней отдыха в межсезонье, а реформированный формат турнир не укладывается в эти рамки.

Закончить этот материал хочется с болельщицкой точки зрения. Само собой, график матчей для топ-клубов становится уже прямо таки невыносимым, а количество поединков приближается к катастрофической отметке. Однако нам, как болельщикам, эта новость точно по душе. Давайте будем откровенны, действующий клубный ЧМ уже давно никому не интересен. Представители Европы почти каждый год громят там своих соперников и относятся к соревнованию, как к отпуску посреди сезона. Тем не менее, если европейские гранды действительно настроятся на обновленный ЧМ, как на серьезный турнир, то нас ждет что-то новое, необычное и, что самое важное, довольно интересное!

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