Есть ли шансы у Шахтера сыграть на КЧМ-2025, если от участия откажется Реал?

В течение сезона 2023/24 донецкий "Шахтер" претендовал на место на клубном чемпионате мира 2025, который летом пройдет по обновленному формату. Подробнее о новом соревновании – ниже по ссылкам.

"Шахтер", в конце концов, не получил счастливого билета, но борьба за места неожиданно может получить новый импульс. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его команда откажется от участия в мундиале:

"ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо. "Реал", как и другие клубы, откажется от приглашения", - сказал итальянский специалист в интервью Il Giornale.

Кто может заменить "Реал" в случае его окончательного отказа? Напомним, что от УЕФА на КЧМ-2025 имеют право сыграть двенадцать команд, но не более двух от одной страны.

"Шахтер" в рейтинге претендентов на КЧМ – 21-й, а самый низкий в рейтинге европейский клуб, который имеет право там сыграть – это "Зальцбург" (восемнадцатое место). Итак, что произойдет, если "Реал" откажется от участия...

Есть восемь клубов, которые выше "Шахтера" в очереди. Это "Ливерпуль" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания), "Наполи" (Италия), "Севилья" (Испания), "Милан" (Италия), "Аякс" (Нидерланды), "Лацио" (Италия).

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"Ливерпуль", "Лейпциг", "Наполи", "Милан" и "Лацио" отпадают даже в случае бойкота со стороны "Реала", ведь квоты Германии, Италии и Англии (по две команды от страны) – заполнены.

Тогда очередь приобретает такой вид:

"Барселона" (Испания); "Севилья" (Испания); "Аякс" (Нидерланды); "Шахтер" (Украина).

Если вдруг в ФИФА даже решат наказать Испанию за саботаж "Реала" сокращением квоты, то первый претендент на место на КЧМ-2025 – "Аякс". И только после этого – "Шахтер".