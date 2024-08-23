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Аргентинский гранд впервые с 2007 года вышел на клубный чемпионат мира
Знаменательное достижение клуба Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бока Хуниорс" стал 30-й командой, прошедшей отбор на Клубный чемпионат мира-2025. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.
Команда Диего Мартинеса забронировала себе место на клубном мундиале после того, как аргентинские команды "Сан-Лоренсо" и "Тальерес", а также уругвайский "Насьональ" выбыли из Кубка Либертадорес КОНМЕБОЛ-2024 на стадии 1/8 финала.
"Бока", которая не участвует в текущем континентальном турнире, следующим летом будет выступать в США, опираясь на свои достижения в КОНМЕБОЛ Либертадорес в предыдущих трех сезонах, где она выходила в финал в 2023 году и в 1/8 финала в двух предыдущих кампаниях.
В новом формате клубного чемпионата мира ФИФА с участием 32 команд, который пройдет в США в июне и июле 2025 года, примут участие клубы из каждой из шести конфедераций.
Стоит отметить, что "Бока Хуниорс" сыграет на клубном ЧМ впервые с 2007 года - это было единственное участие "сине-золотых" на этом турнире.
Congratulations to @BocaJrsOficial on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! ????— FIFA (@FIFAcom) August 23, 2024
Boca’s consistency in @TheLibertadores between 2021 and 2023 earned them 71 ranking points. Following results in South America this week, the Xeneizes are now assured of a place at next year’s… pic.twitter.com/JDTVwpVtQJ
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