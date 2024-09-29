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ФИФА объявила названия всех стадионов, на которых состоятся матчи клубного ЧМ-2025
Проведение Мундиаля запланировано в США
Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА объявила названия всех 12 стадионов, которые примут матчи клубного Чемпионата мира 2025 года.
- Люмен Филд (Сиэтл)
- Геодис Парк (Нэшвилл)
- Стадион TQL (Цинциннати)
- Хард Рок Стедиум (Майами)
- Стадион Интер&Ко (Орландо)
- Ауди Филд (Вашингтон, округ Колумбия)
- Стадион Роуз Боул (Лос-Анджелес)
- Стадион "Мерседес-Бенц" (Атланта)
- Кемпинг Уорлд Стедиум (Орландо)
- Линкольн Файненшл Филд (Филадельфия)
- Стадион Банк Америки (Шарлотт)
- МэтЛайф Стедиус (Нью-Джерси)
Hosting the FIFA Club World Cup 2025 ✨#TakeItToTheWorld | #FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 28, 2024
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды.
Теперь известно названия 30 коллективов, еще два клуба определятся впоследствии. В частности, Европу представят 12 команд: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Д, "Ювентус", "Атлетико", "РБ Зальцбург".
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