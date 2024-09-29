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ФИФА объявила названия всех стадионов, на которых состоятся матчи клубного ЧМ-2025

Клубный ЧМ

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ФИФА объявила названия всех стадионов, на которых состоятся матчи клубного ЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

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ФИФА объявила названия всех 12 стадионов, которые примут матчи клубного Чемпионата мира 2025 года.

  • Люмен Филд (Сиэтл)
  • Геодис Парк (Нэшвилл)
  • Стадион TQL (Цинциннати)
  • Хард Рок Стедиум (Майами)
  • Стадион Интер&Ко (Орландо)
  • Ауди Филд (Вашингтон, округ Колумбия)
  • Стадион Роуз Боул (Лос-Анджелес)
  • Стадион "Мерседес-Бенц" (Атланта)
  • Кемпинг Уорлд Стедиум (Орландо)
  • Линкольн Файненшл Филд (Филадельфия)
  • Стадион Банк Америки (Шарлотт)
  • МэтЛайф Стедиус (Нью-Джерси)

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды.

Теперь известно названия 30 коллективов, еще два клуба определятся впоследствии. В частности, Европу представят 12 команд: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Д, "Ювентус", "Атлетико", "РБ Зальцбург".

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Максим Кучер
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