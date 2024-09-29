ФИФА объявила названия всех стадионов, на которых состоятся матчи клубного ЧМ-2025

ФИФА объявила названия всех 12 стадионов, которые примут матчи клубного Чемпионата мира 2025 года.

Люмен Филд (Сиэтл)

Геодис Парк (Нэшвилл)

Стадион TQL (Цинциннати)

Хард Рок Стедиум (Майами)

Стадион Интер&Ко (Орландо)

Ауди Филд (Вашингтон, округ Колумбия)

Стадион Роуз Боул (Лос-Анджелес)

Стадион "Мерседес-Бенц" (Атланта)

Кемпинг Уорлд Стедиум (Орландо)

Линкольн Файненшл Филд (Филадельфия)

Стадион Банк Америки (Шарлотт)

МэтЛайф Стедиус (Нью-Джерси)

Hosting the FIFA Club World Cup 2025 ✨#TakeItToTheWorld | #FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 28, 2024

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды.

Теперь известно названия 30 коллективов, еще два клуба определятся впоследствии. В частности, Европу представят 12 команд: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Д, "Ювентус", "Атлетико", "РБ Зальцбург".