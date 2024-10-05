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“Спасибо большое”: Гвардиола иронически прокомментировал решение АПЛ не переносить матчи Ман Сити из-за клубного ЧМ

Клубный ЧМ

"Челси" еще ситуацию не комментировал

“Спасибо большое”: Гвардиола иронически прокомментировал решение АПЛ не переносить матчи Ман Сити из-за клубного ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение АПЛ не переносить матчи команды начала следующего сезона, несмотря на участие "горожан" в клубном Чемпионате мира-2025.

“После летних каникул 2025 года Премьер-лига не позволила нам отложить первые две игры сезона 2025/26, чтобы вернуться на восстановление.

Спасибо большое!”, - говорит Гвардиола.

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Клубный ЧМ-2025 состоится с 15 июня по 13 июля в США. Кроме “Манчестер Сити” английский чемпионат на Мундиале будет представлять еще “Челси”.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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