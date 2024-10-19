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Вне правил объявленного регламента: ФИФА пригласит Интер Майами на клубный ЧМ-2025
Ничего нового
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вскоре станет известно об одном из двух последних участников клубного чемпионата мира-2025. ФИФА пригласит "Интер" Майами. Об этом сообщает Marca.
Один из слотов должен был занять чемпион MLS. Однако ФИФА не будет ждать завершения плей-офф раунда, который только вскоре начнется. Организация решила пригласить "Интер" Майами, как команду, которая стала лучшей именно в регулярном сезоне MLS.
"Героны" займут квоту страны хозяина. Если в MLS в итоге победит кто-нибудь другой, то он не попадет на ЧМ-2025, как было заявлено ранее.
Клубный Мундиаль состоится с 15 июня по 13 июля следующего года в США. На данный момент известны имена 30 из 32 участников: "Челси", "Манчестер Сити", "Реал", "Атлетико", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Интер", "ПСЖ", "Бенфика" ”, “Порту”, “Зальцбург”, “Аль-Хиляль”, “Фламенгу”, “Монтеррей”, “Палмейрас”, “Флуминенсе”, “Леон”, “Сиэтл Саундерс”, “Аль-Ахли”, “Видад” , "Урава Ред Даймондз", "Окленд Сити", "Эсперанс", "Маммелоди Сандаунс", "Аль-Айн", "Ульсан Хендай", "Пачука", "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".
Еще две квоты остались на вышеупомянутого представителя США (как страны-хозяина) и победителя Кубка Либертадорес-2024.
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