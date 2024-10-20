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Официально. Глава ФИФА Инфантино заявил, что Интер Майами примет участие в клубном ЧМ-2025
Как лучшая команда лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" Майами победил в регулярном чемпионате MLS, после чего получил награду "Supporters shield". "Героны" заработали за 34 матча 74 очка – это самый высокий показатель среди команд обеих конференций.
Во время вручения выступил глава ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что "Интер" Майами благодаря победе в регулярном чемпионате примет участие в клубном чемпионате мира-2025.
США имели одну квоту на этом турнире как хозяин соревнования. Однако ранее сообщалось, что на клубном Мундиале сыграет победитель MLS. ФИФА решила не ждать завершения плей-офф и оформила "Интер", как 31 участника соревнования.
Клубный чемпионат мира пройдет в июне-июле 2025 года. Уже известен состав из 31 участника. 32 станет победителем Кубка Либертадорес-2024.
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