Официально. Глава ФИФА Инфантино заявил, что Интер Майами примет участие в клубном ЧМ-2025

"Интер" Майами победил в регулярном чемпионате MLS, после чего получил награду "Supporters shield". "Героны" заработали за 34 матча 74 очка – это самый высокий показатель среди команд обеих конференций.

Во время вручения выступил глава ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что "Интер" Майами благодаря победе в регулярном чемпионате примет участие в клубном чемпионате мира-2025.

США имели одну квоту на этом турнире как хозяин соревнования. Однако ранее сообщалось, что на клубном Мундиале сыграет победитель MLS. ФИФА решила не ждать завершения плей-офф и оформила "Интер", как 31 участника соревнования.

Клубный чемпионат мира пройдет в июне-июле 2025 года. Уже известен состав из 31 участника. 32 станет победителем Кубка Либертадорес-2024.