За отказ от участия – штраф. Известен регламент обновленного клубного ЧМ-2025

Появились детали регламента обновленного клубного ЧМ-2025, которые прописаны правилами ФИФА. Одним из главных условий для клубов является необходимость выставлять сильнейшие составы на матчи турнира. А если какая-то команда откажется от участия в КЧМ-2025, то клуб будет оштрафован на 445 тысяч фунтов стерлингов.

Журналист Sky Sports Кейв Солхол сообщил детали регламента обновленного клубного ЧМ-2025, который состоится летом 2025 года в США.

Клубы должны выставлять сильнейшие составы на матчи этого турнира

ФИФА будет штрафовать клубы за отказ от участия в турнире на сумму в размере не менее 445 тысяч фунтов стерлингов

Владельцы клубов не могут владеть акциями в других командах

Команды должны прибыть в США за 3-5 дней до первой игры

Предварительная заявка клубов может содержать до 50 игроков, в финальном списке на турнир в составе команды может быть от 26 до 35 футболистов

Футбольные ассоциации стран, команды которых будут принимать участие в турнире, могут открыть специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, а в период с 7 июня по 3 июля клубы могут дозаявить не более двух новых игроков

Футболисты могут играть исключительно за одну команду на турнире

Информация о призовом фонде КЧМ-2025 пока неизвестна.

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Напомним, что обновленный клубный ЧМ-2025 пройдет в США в период с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участие в новом турнире примут 32 клуба из шести континентальных конфедераций. Ранее ФИФА объявила названия всех стадионов, на которых состоятся матчи клубного ЧМ-2025.