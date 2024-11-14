Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира. ВИДЕО
Символизирует прошлое, настоящее и будущее
Фото - FIFA
FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира.
Кубок разработан в сотрудничестве с ювелирной компанией Tiffany. По словам FIFA, трофей представляет собой праздник футбола.
"Трофей представляет собой мир клубного футбола — праздник надежды, совершенства и гордости, олицетворяющий путь каждого клуба, игрока и болельщика, объединённых своей страстью к прекрасной игре", - сообщили на сайте.
На трофее есть надписи от всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, яркими изображениями игры и надписями на 13 языках и шрифтом Брайля.
"Это объединяет мир и символизирует прошлое, настоящее и будущее, сохраняя наследие клубного футбола для будущих поколений", - написали FIFA.
Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о трофее.
"Трофей должен был быть инновационным, инклюзивным, новаторским и по-настоящему глобальным, как и само соревнование. Трофей Клубного чемпионата мира ФИФА — замечательный аналог нашего культового Кубка мира ФИФА — является революционным символом светлого будущего клубного футбола, вдохновлённого прошлым", - сказал Инфантино.
FIFA показала видео кубка.
The trophy is here! ✨— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024
Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.
#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4
Клубный Чемпионат Мира в обновлённом формате впервые пройдёт с 15 июня – 13 июля 2025 года в США. В нём сыграют 32 команды. Он будет проводиться каждые 4 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В США турнир пройдёт в качестве подготовки к Чемпионату Мира 2026.
Популярное сейчас
- Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
- Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Магучих рассказала, когда планирует иметь детей
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью