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FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира. ВИДЕО

Клубный ЧМ

Символизирует прошлое, настоящее и будущее

FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира. ВИДЕО

Фото - FIFA

Новина українською

FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира.

Кубок разработан в сотрудничестве с ювелирной компанией Tiffany. По словам FIFA, трофей представляет собой праздник футбола.

"Трофей представляет собой мир клубного футбола — праздник надежды, совершенства и гордости, олицетворяющий путь каждого клуба, игрока и болельщика, объединённых своей страстью к прекрасной игре", - сообщили на сайте.

На трофее есть надписи от всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, яркими изображениями игры и надписями на 13 языках и шрифтом Брайля.

"Это объединяет мир и символизирует прошлое, настоящее и будущее, сохраняя наследие клубного футбола для будущих поколений", - написали FIFA.

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о трофее.

"Трофей должен был быть инновационным, инклюзивным, новаторским и по-настоящему глобальным, как и само соревнование. Трофей Клубного чемпионата мира ФИФА — замечательный аналог нашего культового Кубка мира ФИФА — является революционным символом светлого будущего клубного футбола, вдохновлённого прошлым", - сказал Инфантино.

FIFA показала видео кубка.

Клубный Чемпионат Мира в обновлённом формате впервые пройдёт с 15 июня – 13 июля 2025 года в США. В нём сыграют 32 команды. Он будет проводиться каждые 4 года.

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В США турнир пройдёт в качестве подготовки к Чемпионату Мира 2026.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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