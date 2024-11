FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира. ВИДЕО

FIFA представила трофей обновлённого клубного Чемпионата Мира.

Кубок разработан в сотрудничестве с ювелирной компанией Tiffany. По словам FIFA, трофей представляет собой праздник футбола.

На трофее есть надписи от всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, яркими изображениями игры и надписями на 13 языках и шрифтом Брайля.

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о трофее.

FIFA показала видео кубка.

Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

