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Определились все участники Клубного Чемпионата мира 2025
Турнир пройдет летом в США
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В новом формате соревнования примут участие 32 команды из шести футбольных континентальных конфедераций. Матчи пройдут с 15 июня по 13 июля на 12-ти американских стадионах. Жеребьевка группового этапа запланирована на 5 декабря.
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Среди участников – победители последних четырех сезонов Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и КОНКАКАФ, лучшие клубы Африки, Азии. Еще ряд европейских команд получил путевку на турнир благодаря рейтингу УЕФА.
В решающем поединке Кубка Либертадорес "Ботафого" обыграл "Атлетико" (Минейро) со счетом 3:1 и стал последним участником Мундиаля.
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