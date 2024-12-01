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Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все участники Клубного Чемпионата мира 2025

Клубный ЧМ

Турнир пройдет летом в США

Определились все участники Клубного Чемпионата мира 2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В новом формате соревнования примут участие 32 команды из шести футбольных континентальных конфедераций. Матчи пройдут с 15 июня по 13 июля на 12-ти американских стадионах. Жеребьевка группового этапа запланирована на 5 декабря.

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Среди участников – победители последних четырех сезонов Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и КОНКАКАФ, лучшие клубы Африки, Азии. Еще ряд европейских команд получил путевку на турнир благодаря рейтингу УЕФА.

В решающем поединке Кубка Либертадорес "Ботафого" обыграл "Атлетико" (Минейро) со счетом 3:1 и стал последним участником Мундиаля.

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Источник:
Хіба ревуть воли, як Челсі в формі?
Опубликовал: Александр Симченко
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