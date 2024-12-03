Официально: Известны составы всех корзин на КЧМ-2025

На официальном сайте FIFA был опубликован состав всех четырех корзин на КЧМ-2025. Напомним, что участие в новом формате этого турнира будет принимать 32 команды из шести различных футбольных континентальных конфедераций. В каждой из корзин находятся по 8 команд.

Корзина 1: "Манчестер Сити" (Англия), "Реал Мадрид" (Испания), "Бавария Мюнхен" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Фламенго" (Бразилия), "Палмейрас" (Бразилия), "Ривер Плейт" (Аргентина), "Флуминенсе" (Бразилия)

Корзина 2: "Челси" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Интер Милан" (Италия), "Порту" (Португалия), "Атлетико Мадрид" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "РБ Зальцбург" (Австрия)

Корзина 3: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Ульсан Хёндэ" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Монтеррей" (Мексика), "Леон" (Мексика), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Ботафого" (Бразилия)

Корзина 4: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР), "Пачука" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Интер Майами" (США)

The pots are set for the #FIFACWC draw! ???? — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 3, 2024

Напомним, что официальная церемония жеребьевки группового этапа КЧМ-2025 состоится 5-го декабря.

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Напомним, что сам турнир состоится в США в период с 15 июня по 13 июля 2025 года. Ранее были опубликованы некоторые правила из регламента обновленного клубного ЧМ-2025.