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ФИФА рассказала, как пройдёт жеребьёвка клубного Чемпионата Мира 2025
Жеребьёвка пройдёт 5 декабря в 20:00 по киевскому времени
Фото - FIFA.com
ФИФА рассказала, как пройдёт жеребьёвка клубного Чемпионата Мира 2025.
Ограничения и исключения:
1) В одной группе не может быть более одной команды из одной и той же конфедерации, за исключением УЕФА, в котором 12 команд в восьми группах.
Т.е в одной группе могут быть две команды из Европы, но по одной из других конфедераций.
2) Команды из одной и той же страны не могут быть объединены в одну группу.
3) "Интер Майами" занимает четвёртое место в группе А и сыграет в первом матче.
4) "Сиэтл Саундерс" занимает четвёртое место в группе B, чтобы обеспечить себе игру на домашнем стадионе.
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Порядок проведения жеребьёвки:
Сначала вытягиваются все команды из первой корзины, затем из второй, третьей и четвёртой.
В группах A и B другие команды занимают ту же позицию, что и их соперники. "Интер Майами" и "Сиэтл" занимают 4-ю позицию.
Для групп от C до H будет указана позиция в группе, например C2. Это влияет на порядок проведения матчей.
Распределение по группам:
Команды из второй корзины "Челси", "Боруссия Дортмунд", "Интер" и "Порту" попадут в одну группу с одним из коллективов: "Фламенго", "Палмейрас", "Ривер Плейт", "Флуминенсе".
Остальные команды второй корзины, "Атлетико Мадрид", "Бенфика", "Ювентус" и "РБ Зальцбург", попадут в одну группу с "Манчестер Сити", "Реал Мадридом", "Баварией" и "ПСЖ" (хотя мадридские клубы не смогут сыграть друг с другом).
Напомним, что клубный Чемпионат Мира пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.
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