ФИФА рассказала, как пройдёт жеребьёвка клубного Чемпионата Мира 2025.

Ограничения и исключения:

1) В одной группе не может быть более одной команды из одной и той же конфедерации, за исключением УЕФА, в котором 12 команд в восьми группах.

Т.е в одной группе могут быть две команды из Европы, но по одной из других конфедераций.

2) Команды из одной и той же страны не могут быть объединены в одну группу.

3) "Интер Майами" занимает четвёртое место в группе А и сыграет в первом матче.

4) "Сиэтл Саундерс" занимает четвёртое место в группе B, чтобы обеспечить себе игру на домашнем стадионе.

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Порядок проведения жеребьёвки:

Сначала вытягиваются все команды из первой корзины, затем из второй, третьей и четвёртой.

В группах A и B другие команды занимают ту же позицию, что и их соперники. "Интер Майами" и "Сиэтл" занимают 4-ю позицию.

Для групп от C до H будет указана позиция в группе, например C2. Это влияет на порядок проведения матчей.

Распределение по группам:

Команды из второй корзины "Челси", "Боруссия Дортмунд", "Интер" и "Порту" попадут в одну группу с одним из коллективов: "Фламенго", "Палмейрас", "Ривер Плейт", "Флуминенсе".

Остальные команды второй корзины, "Атлетико Мадрид", "Бенфика", "Ювентус" и "РБ Зальцбург", попадут в одну группу с "Манчестер Сити", "Реал Мадридом", "Баварией" и "ПСЖ" (хотя мадридские клубы не смогут сыграть друг с другом).

Напомним, что клубный Чемпионат Мира пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.