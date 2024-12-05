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Жребий брошен. Сформировались группы Клубного чемпионата мира
Результаты
FIFA
5 декабря состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.
32 клуба с разных континентов узнали своих соперников в групповом этапе:
Группа A: "Палмейрас", "Порто", "Аль-Агли", "Интер Майами".
Группа B: "ПСЖ", "Атлетико Мадрид", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс".
Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика".
Группа D: "Фламенга", "Эсперанс", "Челси", "Леон".
Группа E: "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей", "Интер".
Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия Д", "Ульсан Хюндай", "Маммелоди Сандаунс".
Группа G: "Манчестер Сити", "Аль-Ахли", "Пачука", "Ювентус".
Группа H: "Реал Мадрид", "Аль-Хиляль", "Аль-Айн", "Зальцбург".
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.
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