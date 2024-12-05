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Жребий брошен. Сформировались группы Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ
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Результаты

Жребий брошен. Сформировались группы Клубного чемпионата мира

FIFA

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 декабря состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

32 клуба с разных континентов узнали своих соперников в групповом этапе:

Группа A: "Палмейрас", "Порто", "Аль-Агли", "Интер Майами".

Группа B: "ПСЖ", "Атлетико Мадрид", "Ботафого", "Сиэтл Саундерс".

Группа C: "Бавария", "Окленд Сити", "Бока Хуниорс", "Бенфика".

Группа D: "Фламенга", "Эсперанс", "Челси", "Леон".

Группа E: "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс", "Монтеррей", "Интер".

Группа F: "Флуминенсе", "Боруссия Д", "Ульсан Хюндай", "Маммелоди Сандаунс".

Группа G: "Манчестер Сити", "Аль-Ахли", "Пачука", "Ювентус".

Группа H: "Реал Мадрид", "Аль-Хиляль", "Аль-Айн", "Зальцбург".

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 21:45
Цікаво, як вони "примусять" представників Європи привести своїх "виснажених зірок"
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 21:45
Цікаво, як вони "примусять" представників Європи привести своїх "виснажених зірок"
sticker
Ответить
0
0

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