Клубный ЧМ
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Роналдо и Инфантино представили новый трофей Клубного чемпионата мира
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FIFA
Сегодня, 5 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира-2025.
В начале церемонии состоялась официальная презентация нового кубка КЧМ.
The FIFA Club World Cup trophy is unveiled ???????? pic.twitter.com/aTGXTXAmIp— LiveScore (@livescore) December 5, 2024
???? The new Club World Cup trophy! pic.twitter.com/KhAva1YkgV— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 5, 2024
Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 стадионах в США.
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 22:15
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