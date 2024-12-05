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Роналдо и Инфантино представили новый трофей Клубного чемпионата мира

Клубный ЧМ

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Роналдо и Инфантино представили новый трофей Клубного чемпионата мира

FIFA

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира-2025.

В начале церемонии состоялась официальная презентация нового кубка КЧМ.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 стадионах в США.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 22:15
Чи зацікавить ця бадья клуби з Європи Чи повезуть вони після виснажливих чемпіонатів та єврокубків основу Яку потрібно готувати до нового сезону
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
05.12.2024 в 22:15
Чи зацікавить ця бадья клуби з Європи Чи повезуть вони після виснажливих чемпіонатів та єврокубків основу Яку потрібно готувати до нового сезону
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1
0
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 22:41
Да нет конечно. В гробу они видели это КЧМ. Фифе просто делать нех.уй.
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