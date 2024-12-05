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Дочь Дональда Трампа приняла участие в жеребьевке Клубного чемпионата мира-2025
Она вышла на сцену вместе с сыном
Daily Mail Online
5 декабря состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2025.
В розыгрыше приняла участие Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа. Она вышла на сцену вместе с сыном.
¡Empieza el sorteo! Ivanka Trump, hija de Donald Trump, sale con su hijo, que será el encargado de sacar las bolas #FIFACWC pic.twitter.com/WDyVWYA7Kw— MARCA (@marca) December 5, 2024
Результаты жеребьевки можно посмотреть
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