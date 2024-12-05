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Дочь Дональда Трампа приняла участие в жеребьевке Клубного чемпионата мира-2025

Клубный ЧМ

Она вышла на сцену вместе с сыном

Дочь Дональда Трампа приняла участие в жеребьевке Клубного чемпионата мира-2025

Daily Mail Online

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 декабря состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2025.

В розыгрыше приняла участие Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа. Она вышла на сцену вместе с сыном.

Результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

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